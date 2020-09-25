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Fitto positivo al corona virus: da staff a sostenitori a giornalisti, un potenziale enorme focolaio da sventare Al lavoro le strutture

25 Settembre 2020
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I giornalisti che erano nel comitato elettorale la sera del 21 settembre. Il personale dell’albergo barese sede di quel comitato. Lo staff. I sostenitori del candidato perdente e ora contagiato dal corona virus. I componenti del seggio elettorale. La questione non riguarda quella sera a Bari o quel giorno a Maglie ma anche i giorni precedenti, gli ultimi della campagna elettorale di Raffaele Fitto. Asl Bari già impegnata come quella di Lecce ma anche le altre aziende sanitarie locali della Puglia organizzeranno dei servizi di tamponi. C’è da circoscrivere al più presto un potenziale focolaio a rischio di superare quello di Polignano a Mare.


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