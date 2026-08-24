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Luca Bianchini: “Le ragazze di Tunisi” a Molfetta Il 3 settembre

25 Agosto 2026
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Di seguito il comunicato:

Prosegue con un appuntamento d’eccezione la XIV edizione di Storie Italiane Festival, summer edition, la rassegna nata e ideata dalla storica Libreria Il Ghigno di Molfetta.

Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 20.30, la suggestiva Galleria Patrioti Molfettesi accoglierà Luca Bianchini, tra gli scrittori più amati dal pubblico italiano, che presenterà il suo nuovo romanzo “Le ragazze di Tunisi”.

Scrittore, sceneggiatore e conduttore radiofonico, Luca Bianchini ha conquistato negli anni un pubblico vastissimo grazie a una scrittura ironica, brillante e al tempo stesso profondamente attenta ai sentimenti e alle relazioni. Tra i suoi numerosi bestseller figurano Io che amo solo te e Dimmi che credi al destino, entrambi diventati anche film di successo.

Con “Le ragazze di Tunisi”, Bianchini conduce i lettori nella Tunisi degli anni Sessanta, tra colori, profumi e atmosfere di un’epoca che diventa parte integrante della storia.
Un universo narrativo nel quale sentimenti, relazioni, ironia e quotidianità si intrecciano con la sensibilità e lo stile che da sempre contraddistinguono l’autore.

L’appuntamento è a ingresso libero e rappresenta un’occasione speciale per incontrare Luca Bianchini dal vivo, conoscere più da vicino il suo nuovo romanzo e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera di una serata dedicata alla lettura, alla cultura e al piacere di condividere storie.

Per chi desidera rendere ancora più speciale l’incontro, sarà inoltre possibile prenotare il proprio libro autografato e assicurarsi il posto riservato, rivolgendosi a Il Ghigno Libreria Molfetta.

Storie Italiane Festival – Summer Edition
Con l’appuntamento del 3 settembre prende il via la seconda parte della XIV edizione di Storie Italiane Festival – Summer Edition, pronta a riportare a Molfetta nuovi appuntamenti, libri, autori, scrittrici e tante nuove storie da scoprire e condividere insieme.

La rassegna, nata dall’esperienza e dalla passione della storica Libreria Il Ghigno, rinnova così il suo invito al pubblico a vivere la cultura come occasione di incontro, confronto e partecipazione.

Le novità del programma saranno svelate presto.
L’invito è a continuare a seguire il Festival e a restare connessi con la Libreria per scoprire tutti i prossimi appuntamenti.

 
L’evento è inserito nel cartellone estivo ‘Luci Diffuse’ della Città di Molfetta, in collaborazione con le associazioni Eleos Soc. Coop. Soc., Arterìa e Modus Vivendi.
 
Una serata da segnare in agenda: Luca Bianchini arriva a Molfetta con “Le ragazze di Tunisi” per regalare al pubblico una nuova, imperdibile pagina di Storie Italiane Festival.
Luca Bianchini 

presenta 
“Le ragazze di Tunisi” 
Storie Italiane Festival 
Giovedì 3 settembre 2026 ore 20,30 
Galleria Patrioti Molfettesi 
Ingresso libero 
Prenota il tuo libro autografato, posto riservato 
Il Ghigno Libreria Molfetta 

 
 

Il Ghigno Libreria Molfetta
Dal 1981
un libro è per sempre
nel cuore della tua città
Via Salepico 47 Molfetta (Bari) Puglia Italy
080-3971365 / cell + whats 351-6897689 / 348-6053554
Eventi, libri e tante belle idee regalo
Storie Italiane, il primo festival di letteratura a Molfetta
14a edizione, summer edition 2026
https://www.facebook.com/il.molfetta/
https://www.instagram.com/ilghignolibreria/
https://ilghignolibreria.wordpress.com/

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