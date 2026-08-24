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”European CEO of the Year Awards 2026” all’editore brindisino Salvatore Carruezzo Punto di riferimento per l'intera Blue Economy europea

25 Agosto 2026
Salvatore Carruezzo 2

Di seguito il comunicato:

L’Editore brindisino Salvatore Carruezzo vince il prestigioso “European CEO of the Year Awards”  2026

Il premio internazionale, “Maritime Media Platform Leader of the Year 2026”, va a Salvatore Carruezzo, per la leadership visionaria, l’ambizione strategica e il costante contributo nel plasmare il futuro del mondo imprenditoriale e industriale in Europa.

Salvatore Carruezzo, fondatore e direttore responsabile del quotidiano di informazione marittima “Il Nautilus”, è stato insignito del prestigioso premio “European CEO of the Year Awards” 2026 per la categoria legata allo shipping e all’economia del mare.

Il riconoscimento internazionale celebra la leadership visionaria, l’eccellenza gestionale e l’impatto strategico dei migliori amministratori delegati e leader aziendali europei che si sono distinti nel corso dell’anno.

Sotto la guida di Salvatore Carruezzo, “Il Nautilus” si è affermato come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama editoriale dello shipping, combinando un’analisi rigorosa dei mercati globali con una forte attenzione alla sostenibilità, alla transizione ecologica nei porti e all’innovazione tecnologica.

La giuria ha premiato in modo particolare la sua capacità di trasformare la testata in un hub informativo cruciale per l’intera Blue Economy europea.

“Questo premio è un riconoscimento al duro lavoro di tutta la squadra de Il Nautilus” ha dichiarato Salvatore Carruezzo. “In un momento di grandi sfide geopolitiche e transizioni ecologiche per il settore marittimo, il nostro obiettivo resta quello di fornire un orientamento informativo chiaro, indipendente e di altissimo profilo per tutti gli stakeholder del comparto.

“Il premio “European CEO of the Year Awards” viene assegnato annualmente a leader che dimostrano resilienza, capacità di innovazione e un impegno costante verso una crescita economica sostenibile nel contesto europeo.

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