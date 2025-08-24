Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

A Corato (Ba) tra fede e devozione, tra i suoni della banda, i fuochi d’artificio, le luminarie, la musica, il cibo e i sapori del passato, prosegue la FESTA DI SAN CATALDO, riproposta nella sua magnificenza e attraverso i suoi tratti più veracemente tradizionali, recuperati e attualizzati, grazie al programma studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.

Tra gli appuntamenti di lunedì 25 agosto, alle ore 8.30 “Sulle orme di San Cataldo”: tra fede, folklore e tradizioni coratine, un itinerario guidato da don Luigi Tarantini, con partenza dalla “Macchina di San Cataldo” in piazza Pebliscito. Alle ore 18, un altro appuntamento per il festival bandistico A tubo! – Storie di bande, comunità e sentimento pugliese, avviato lo scorso 1 agosto con la direzione artistica del maestro Aldo Caputo, collegandosi in questi giorni con i solenni festeggiamenti del patrono San Cataldo. Domani alle ore 18 Giro di banda per le vie del centro cittadino e alle 21.30 in Cassa armonica, in piazza Cesare Battisti, Gran Concerto Bandistico “Michele Lufrano” Città di Triggiano diretto dal M° Davide Abbinante.

Dalle ore 21, musica e intrattenimento anche in piazza Vittorio Emanuele.