rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Complicanze del corona virus: due morti nell’ospedale di Lecce Ieri

25 Agosto 2023
ospedale vito fazzi lecce

Non è una situazione terrificante come quella degli anni scorsi ma una risalita dei casi di corona virus, con diverse varianti, si registra. Anche in Puglia.

Secondo quanto riportato da Quotidiano, la situazione si presenta rischiosa per anziani e fragili considerato che a Lecce, dopo tre decessi ad inizio mese, altri due sono stati registrati ieri nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per complicanze del Covid sono morti un 83enne non vaccinato ed un 74enne che si era vaccinato quattro volte contro il Covid.

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione