Non è una situazione terrificante come quella degli anni scorsi ma una risalita dei casi di corona virus, con diverse varianti, si registra. Anche in Puglia.

Secondo quanto riportato da Quotidiano, la situazione si presenta rischiosa per anziani e fragili considerato che a Lecce, dopo tre decessi ad inizio mese, altri due sono stati registrati ieri nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per complicanze del Covid sono morti un 83enne non vaccinato ed un 74enne che si era vaccinato quattro volte contro il Covid.