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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Caldo: Bari fra le 19 città in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

25 Agosto 2023
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Il caldo crescente fa registrare oggi, fra le città d’Italia prese a campione, la stragrande maggioranza di codice rosso. C’è anche Bari, così come domani, a testimonianza del fatto che la questione riguarda ormai anche la Puglia, dopo alcune settimane con temperature sopportabili.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 24/08/2023 25/08/2023 26/08/2023
.ANCONA Livello2 Livello2 Livello3
.BARI Livello2 Livello3 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello3
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello1 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello0
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello3 Livello3 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello2 Livello2 Livello3
.MILANO Livello3 Livello3 Livello1
.NAPOLI Livello3 Livello3 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello3 Livello3 Livello1
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello3 Livello3 Livello3
.VERONA Livello3 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello1

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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