Il caldo crescente fa registrare oggi, fra le città d’Italia prese a campione, la stragrande maggioranza di codice rosso. C’è anche Bari, così come domani, a testimonianza del fatto che la questione riguarda ormai anche la Puglia, dopo alcune settimane con temperature sopportabili.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|24/08/2023
|25/08/2023
|26/08/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)