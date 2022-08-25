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Otranto summer festival: chiusura con Morgan Otranto

25 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo Irene Grandi e il concerto all’alba di Raphael Gualazzi è la volta di MORGAN. Sarà lui giovedì 25 agosto a chiudere il ciclo di concerti organizzati nell’ambito dell’Otranto Summer Festival nel fossato del Castello Aragonese di Otranto, start ore 21.30.

Morgan, grande conoscitore ed estimatore di Carmelo Bene, proprio a Otranto ha previsto un omaggio che renderà questa data unica e speciale.

Il Summer Festival di Otranto è organizzato da “Idea Show” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il terzo grande appuntamento, che si terrà giovedì 25 agosto anche stavolta nel fossato del Castello Aragonese, è quello con Morgan (ore 21.30), artista eclettico e poliedrico che con la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali. Un cantautore e musicista estroso, un fine compositore, uno studioso di tutto ciò che riguarda le sette note. La sua carriera su e giù dal palco è lunga.

Il suo talento innato sembra ispirarsi anche a musicisti come i Doors, Lou Reed, i Police, David Bowie, i Depeche Mode e i Duran Duran. Sin dall’infanzia il piccolo Marco Castoldi ha manifestato il genio e l’attrazone naturale verso il mondo straordinario della musica, approcciandosi da bambino a strimpellare la chitarra. Ma l’artisticità e la stravaganza della personalità lo spinge ad accantonare presto la chitarra e a rivolgere la sua passione per la musica iniziando la magia a due con il pianoforte.

 

– Giovedì 25 agosto ore 21.30

MORGAN in concerto

Modalità ingresso: posto unico € 17 + 3 prevendita

Biglietti circuito vivaticket


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