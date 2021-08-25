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Guagnano: vendemmia, al via la raccolta dei primi grappoli di uva Negroamaro Coldiretti Puglia

25 Agosto 2021
grappolo primitivo

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Al via la raccolta dei primi grappoli di uva Negroamaro in Puglia per la base spumante delle ‘bollicine’ pugliesi e le stime sull’andamento della produzione a livello regionale.

L’appuntamento è mercoledì 25 agosto dalle ore 9,30 nell’azienda vinicola Cantele sulla Strada Provinciale 365 Km 1 a Guagnano (Lecce) e segna l’inizio della raccolta delle pregiate uve di Negroamaro e Primitivo per un settore del vino strategico per il fatturato e l’export della ‘Cantina Puglia’.

Nell’occasione verrà divulgata l’analisi della Coldiretti Puglia con le anticipazioni sull’andamento qualitativo e quantitativo a livello regionale, ma anche dati  sull’export e sull’impatto occupazionale ed economico del vino Made in Italy nel 2021 con la ripartenza della ristorazione e la straordinaria capacità di ripresa dei viticoltori e delle cantine tricolori di fronte all’emergenza Covid.


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