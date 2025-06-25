Di seguito un comunicato diffuso da Con-Foggia:

Il gruppo consiliare “Con” accende i riflettori sulla grave emergenza sicurezza nella Città di Foggia. Con una mozione urgente, presentata in Consiglio comunale dal primo firmatario Antonello Rizzi, si denuncia la drammatica carenza di personale nelle Forze dell’Ordine e nella Polizia Penitenziaria, in un territorio segnato da fenomeni criminali e dalla presenza radicata di organizzazioni mafiose.

«La situazione è insostenibile – ha dichiarato Rizzi –. La Città è esposta, le campagne sguarnite, e le carceri al collasso. Servono rinforzi immediati e un’azione coordinata dello Stato».

La mozione impegna l’amministrazione comunale a:

•Sollecitare i Ministeri dell’Interno e della Giustizia per il potenziamento urgente degli organici;

•Richiedere un tavolo istituzionale con Prefettura, Regione Puglia, sindacati di categoria e forze dell’ordine;

•Avviare una campagna di sensibilizzazione pubblica e mediatica;

•Trasmettere il documento alle autorità competenti, tra cui il Prefetto di Foggia, il Presidente della Regione e i parlamentari locali.

Il gruppo “Con” sottolinea come la sicurezza debba essere considerata una priorità assoluta e un diritto non negoziabile per tutti i cittadini. L’iniziativa si pone come un appello trasversale affinché il territorio non venga lasciato solo di fronte alla pressione criminale e all’emergenza strutturale del sistema di sicurezza.