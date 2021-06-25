Caldo intensissimo anche nella notte in Puglia. Alle due e mezza Fasano faceva registrare 33,7 gradi centigradi nella rilevazione della protezione civile: 34,1 alle 5,08. L’area interna della valle d’Itria intorno ai 29 gradi con Martina Franca a 29,2 (ore 5,08) e Locorotondo qualche decimo in meno, altre località costiere del barese come il capoluogo e Polignano a Mare a trenta ed oltre. Nel tarantino e nel Salento attorno ai 28 gradi, poco di più nel foggiano e nella Bat. Oggi bollino rosso per Bari, fra le città campione per le ondate di calore. Temperatura massima: Foggia potrebbe arrivare a 45 gradi oggi.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)