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Bari, oggi bollino rosso. Puglia: notte a trenta gradi e oltre Meteo, previsioni: temperatura massima, possibili 45 gradi a Foggia

25 Giugno 2021
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Caldo intensissimo anche nella notte in Puglia. Alle due e mezza Fasano faceva registrare 33,7 gradi centigradi nella rilevazione della protezione civile: 34,1 alle 5,08. L’area interna della valle d’Itria intorno ai 29 gradi con Martina Franca a 29,2 (ore 5,08) e Locorotondo qualche decimo in meno, altre località costiere del barese come il capoluogo e Polignano a Mare a trenta ed oltre. Nel tarantino e nel Salento attorno ai 28 gradi, poco di più nel foggiano e nella Bat. Oggi bollino rosso per Bari, fra le città campione per le ondate di calore. Temperatura massima: Foggia potrebbe arrivare a 45 gradi oggi.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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