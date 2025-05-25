Non ha dovuto neanche aspettare le combinazioneli di una classifica avulsa, il Lecce. Ha vinto (giocando bene) in trasferta con la Lazio ed ha raggiunto, all’ultima giornata del campionato di calcio di serie A, la salvezza. Con il Monza già retrocesso da settimane retrocedono in serie B l’Empoli e il Venezia.

Lazio-Lecce 0-1 è stato firmato dal gol di Koulibaly alla sua prima segnatura in questo campionato.

Napoli campione d’Italia, si qualificano per la Champions League anche Inter, Atalanta e Juventus. Roma e Bologna in Europa League. Fiorentina in Conference League. Retrocedono in serie B Empoli, Venezia e Monza.

Marcatori: Retegui 25 reti, Jean 19, Lookman 15.

Playoff di serie C, andata delle semifinalu: Audace Cerignola-Pescara 1-4.