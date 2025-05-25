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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Lazio-Lecce, giallorossi per evitare la serie B. Audace Cerignola-Pescara, gialloblu per andarci Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi, in Eccellenza la semifinale playoff Canosa-Battipagliese

25 Maggio 2025
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Stasera finisce il campionato di calcio di serie A. Con il Napoli campione d’Italia e il Monza già retrocesso vanno assegnati alcuni piazzamenti europei e due retrocessioni in serie B. Lazio-Lecce vale una remota possibilità di qualificazione alla Champions League per la Lazio mentre il Lecce deve vincere per sfuggire alla serie B e lasciarsi alle spalle le due dirette concorrenti Empoli e Venezia. Ogni altro risultato sarebbe pericolosissimo per i salentini.

Playoff di serie C, andata delle semifinali: alle 20,30 si disputa Audace Cerignola-Pescara. Nel doppio confronto i pugliesi dovranno necessariamente fare almeno un gol più degli abruzzesi per andare in finale.

Eccellenza, semifinali playoff: alle 16 è in programma Canosa-Battipagliese.

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