Stasera finisce il campionato di calcio di serie A. Con il Napoli campione d’Italia e il Monza già retrocesso vanno assegnati alcuni piazzamenti europei e due retrocessioni in serie B. Lazio-Lecce vale una remota possibilità di qualificazione alla Champions League per la Lazio mentre il Lecce deve vincere per sfuggire alla serie B e lasciarsi alle spalle le due dirette concorrenti Empoli e Venezia. Ogni altro risultato sarebbe pericolosissimo per i salentini.

Playoff di serie C, andata delle semifinali: alle 20,30 si disputa Audace Cerignola-Pescara. Nel doppio confronto i pugliesi dovranno necessariamente fare almeno un gol più degli abruzzesi per andare in finale.

Eccellenza, semifinali playoff: alle 16 è in programma Canosa-Battipagliese.