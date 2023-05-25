Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori.

Parte domani il TEF – Taranto Eco Forum 2023, l’evento che per due giorni porrà il capoluogo ionico al centro del dibattito sulla transizione, offrendo un punto di vista privilegiato su biorisanamento, economia del mare, risorsa acqua, valorizzazione dei rifiuti, energie rinnovabili e mobilità sostenibile.

Organizzato da Ferrara Expo ed Eurota ETS, con il sostegno del main partner Edison Next e in co-branding con Regione Puglia e Comune di Taranto, TEF – Taranto Eco Forum 2023 accoglierà enti di ricerca, advisor internazionali, enti pubblici, start up innovative, oltre che esperti, amministratori e studiosi durante le tavole rotonde che si terranno il 25 e 26 maggio, nella sede della Camera di Commercio.

Un parterre che metterà a confronto alcuni tra i guru nazionali e internazionali impegnati sui temi della transizione, con lo scopo di offrire alla comunità una riflessione di valore: da un vincolo apparente possiamo costruire opportunità e, a lungo termine, anche economia.

Dal generale Giuseppe Vadalà, commissario unico del Governo per la bonifica delle discariche abusive, agli avvocati Michele Autuori e Giannalberto Mazzei dello studio “Watson Farley & Williams, passando per Bruno Notarnicola (ordinario di Scienze Merceologiche ed Ecologia Industriale dell’Università degli Studi di Bari), Paolo Garofoli (direttore del dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia), Vito Bruno (direttore di Arpa Puglia), Michele Notarnicola (ordinario di Gestione dei Rifiuti Solidi e Bonifica dei Siti Contaminati del Politecnico di Bari), Salvatore Arpaia (Enea), Cinzia Pasquale (presidente della Camera Forense Ambientale), Michele Mossa (ordinario di Idraulica del Politecnico di Bari), Carlo Gadaleta Caldarola (Arti Puglia), Vito Uricchio (Irsa – Cnr) e Anna Grazia Maraschio (assessore regionale all’Ambiente), solo per citarne alcuni, il TEF – Taranto Eco Forum 2023 sarà un’autentica occasione di approfondimento rispetto alle buone pratiche che stanno ponendo il territorio in una posizione di avanguardia.

I lavori si apriranno alle 10, con i saluti dei ministri Raffaele Fitto, Gilberto Picchetto Fratin e Adolfo Urso, della vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e dei rappresentanti istituzionali del territorio.