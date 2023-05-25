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Emilia-Romagna: ancora allerta rossa anche per le frane, ventitremila sfollati e 672 strade chiuse. Freno su Bonaccini commissario. Von der Leyen-Meloni oggi nella regione Le conseguenze della catastrofica alluvione

25 Maggio 2023
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Sono 672 le strade chiuse in Emilia-Romagna perché danneggiate dall’alluvione o per il pericolo frane. Nella regione sono ventitremila, ancora, gli sfollati mentre anche oggi è una giornata di allerta rossa, proprio per il pericolo frane e perché in Romagna soprattutto sono previsti temporali (arancione in Piemonte, gialla praticamente in tutto il resto del nord-ovest). Nell’immagine una strada con il margine staccatosi e con il rischio di una frana, zona collinare di Bologna.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in Emilia-Romagna con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Criticata anche da vari presidenti di Regioni eletti nel centrodestra (Occhiuto, Zaia e Toti) la scelta del governo di non non nominare Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, commissario per la ricostruzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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