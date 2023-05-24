Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Presentazioni, confronti, approfondimenti, una mostra e la premiazione della prima edizione del concorso intitolato alla giornalista Rossella Panarese, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Puglia per la realizzazione di podcast di divulgazione scientifica.

Lector in Scienza è una tre giorni organizzata dalla Fondazione Di Vagno, insieme con l’Università di Bari, sul tema “La misura del Mondo. Una Terra, la nostra Terra – one Planet, our Planet”.

A inaugurare il Festival, giovedì 25 maggio nel Monastero di San Benedetto a Conversano, un dialogo tra Roberto Bellotti direttore del Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari e Francesca Portincasa direttore generale dell’Acquedotto Pugliese sulle sfide tecnologiche e geopolitiche dalla Terra allo Spazio moderati da Cristiana Castellotti responsabile per i programmi informativi di Radio3.

Le classi delle scuole elementari, insieme con l’illustratrice e scrittrice Isabella Giorgini, scopriranno il ciclo del carbonio per capire il cambiamento climatico e nel pomeriggio parteciperanno al laboratorio Un altro giardino curato da Laura Capra che da dieci anni unisce la didattica ambientale ai libri illustrati.

Nello spazio “In un cielo lontano” si potranno ascoltare alcuni dei podcast che partecipano al concorso intitolato a Rossella Panarese. Lavori originali che raccontano il presente partendo dal cambiamento climatico, e introdotti da Gaetano Prisciantelli, giornalista della TGR Puglia, e da Mariaserena Melillo responsabile rapporti con le scuole della Fondazione Di Vagno.

Per gli amanti della poesia, l’ultimo incontro dedicato alla formazione per il progetto “In forma di parola. Leggere la poesia alla scuola primaria” con Ilaria Tontardini e Giordana Piccinini.

Ambiente, agricoltura e salute sono alcuni dei pilastri sui quali si sta sperimentando l’importanza della ricerca tecnologica sviluppata per esplorare l’Universo e creare fondamentali ricadute per il pianeta Terra, questo il filo conduttore di Focus un ciclo di tre incontri a cura di UniBa, con la supervisione del professor Francesco Giordano coordinatore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Bari.

Il primo appuntamento dedicato a Spazio e Ambiente vedrà la partecipazione di Domenico Capolongo professore al Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali UniBa e di Vincenzo Barbieri Chief Marketing Officer di Planetek Italia. Con loro si parlerà di rischi naturali o di natura antropica studiati tramite il “remote sensing” dallo spazio.

Le missioni di osservazione delle terre in diverse bande energetiche presenti e future, infatti, stanno raccogliendo dati con una precisione inimmaginabile fino a solo qualche anno fa. Soluzioni di piccoli satelliti con tempi di rivisita di qualche ora e risoluzioni sino al centimetro quadrato metteranno in mano a scienziati ed esperti del settore dati in grado di monitorare costantemente lo stato di salute del nostro pianeta.

Con Massimo Trotta ricercatore del CNR e autore del libro Il potere degli alberi, si scoprirà come la resilienza delle piante possa aiutarci a trovare soluzioni efficaci per la transizione ecologica. A dialogare con l’autore sarà Lucia Schinzano, direttrice del web magazine Ambient&ambienti.

Torna lo spazio dedicato al mondo dell’impresa sostenibile con il progetto Masterability, indirizzato alla ricerca e alla valutazione dell’impatto ambientale nella produzione. “Persone, prosperità, Pianeta” con Annacarla Loperfido Hr and Organization Director di Master Italy srl, Luciano Stornelli General Manager Master Italy, Pierpaolo Potrandolfo professore di Ingegneria Ambientale e Sviluppo Sostenibile del Politecnico di Bari. Modererà Simona Gassi co-founder di Nebra Skay Studio.

Infine, di ricerca scientifica al femminile e di storie di eroine geniali e visionarie, si parlerà con Carla Petrocelli, professoressa di Storia della Scienza presso l’Università di Bari e autrice del libro Il computer è donna, e con Francesca Saccarola responsabile eolico onshore Hope Group.

Il Festival vanta il patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Puglia – Dipartimento Cultura e Turismo e del Comune di Conversano, e il sostegno di Acquedotto Pugliese e Fondazione Casillo, la mediapartnership di Rai Radio 3 e Pagina’21, la sponsorship di Master Italy srl e Autoclub Group, e la partnership tecnica di Aesse Soluzioni Informatiche Proattive.