La scoperta è stata raccontata dal tgnorba (da cui è tratta l’immagine). La pantera che è stata avvistata per mesi qua e là per la Puglia, secondo chi ha individuato l’animale in una zona di campagna a nord di Bari, è una femmina di serval nero. Altro felino africano, di dimensioni approssima ilo a quelle di un grande cane. Animale che è specie protetta e di cui è vietata la commercializzazione. L’esemplare è con alcuni cuccioli, verosimilmente per l’accoppiamento con un felino che non fosse un altro serval. Adesso l’impresa è quella di riuscire a prendere mamma e figli e metterli in sicurezza.
Se poi si tratti di un servalo invece di una pantera o di un servalo oltre ad una pantera, chissà.
2 Comments
Vorrei continuare a seguire la vicenda perché mamma e cuccioli devono essere messi in sicurezza in un habitat consono per loro. Grazie.
Cordialità
dott. Daniela Dondoli
Grazie per il suo intervento. Gli operatori procedono, ormai da alcuni giorni, con la massima cautela curando di non intimorire mamma e cuccioli nella loro tana fin quando sarà il momento propizio per procedere ad assicurare loro un altro rifugio sicuro.