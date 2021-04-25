La scoperta è stata raccontata dal tgnorba (da cui è tratta l’immagine). La pantera che è stata avvistata per mesi qua e là per la Puglia, secondo chi ha individuato l’animale in una zona di campagna a nord di Bari, è una femmina di serval nero. Altro felino africano, di dimensioni approssima ilo a quelle di un grande cane. Animale che è specie protetta e di cui è vietata la commercializzazione. L’esemplare è con alcuni cuccioli, verosimilmente per l’accoppiamento con un felino che non fosse un altro serval. Adesso l’impresa è quella di riuscire a prendere mamma e figli e metterli in sicurezza.

Se poi si tratti di un servalo invece di una pantera o di un servalo oltre ad una pantera, chissà.