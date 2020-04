Raccolta fondi, come contribuire

Di seguito il comunicato:

In questo particolare momento storico anche noi dell’Associazione S.ol.co. (Solidarietà oltre confine) non potevamo che rimanere ‘dentro confine’.

L’Associazione, infatti, operativa dal 2004 con iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale a sostegno di diversi Paesi dell’Africa, si è impegnata oggi attivamente per rispondere all’emergenza sanitaria sui nostri territori. Per questa ragione, di concerto con le strutture ospedaliere locali e utilizzando i contributi dell’ultimo 5×1000 ricevuto, ha provveduto all’acquisto di 5000 mascherine chirurgiche e 800 mascherine FFP2 da donare all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano e al Policlinico di Bari.

Non vogliamo fermarci a questo, tante sono ancora le richieste di cui quotidianamente veniamo a conoscenza. A seguito di numerosi confronti con il personale sanitario impegnato in prima linea, abbiamo individuato alcune necessità su cui vorremmo intervenire. Per questa ragione abbiamo avviato una raccolta fondi i cui proventi serviranno all’acquisto di ulteriori dispositivi medici di cui si presenterà la necessità. È possibile donare effettuando un Bonifico a: SOLIDARIETÀ OLTRE CONFINE ONLUS IBAN: IT19X0200841630000103754357 Causale: COVID -19 – SOSTEGNO OSPEDALI PUGLIA Oppure utilizzando PayPal o carta di credito sul sito: www.solconlus.org cliccando sul pulsante DONAZIONE. Ringraziamo chi ci ha già sostenuto con le prime donazioni e tutti coloro che lo faranno!