Tiziana Scaramuzzo, 45 anni, di Falconara Marittima. È la designer di origine romana ad avere avuto un’idea realistica per affrontare l’estate al mare, visto che a quanto sembra il mard non sarà esattamente precluso. Ha pensato al trikini: mascherina coordinata con gli altri due pezzi. Necessità fa virtù, nellenore in cui non si sa come ingegnarsi per l’accesso in spiaggia (per esempio, il ministro del Turismo, Franceschini, ha detto no al plexiglass). E non è solo una curiosità. La donna, titolare di un negozio artigianale che come tutti gli altri sta soffrendo una crisi senza precedenti, ha aguzzato l’ingegno. E chissà che non abbia svoltato. Notizia riportata dal tgcom24.