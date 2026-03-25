Di seguito il comunicato:

Una sintesi dei prossimi 11 eventi Bif&st e FuoriBif&st della settimana in programma al Teatro AncheCinema di Bari (Corso Italia 112), sia promossi che ospitati da AncheCinema.

“ 𝐁𝐈𝐟𝐨𝐨𝐝 𝐁𝐈𝐠𝐨𝐨𝐝 – 𝐍𝐮𝐭𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 ”

Un’iniziativa che unisce cultura e agroalimentare, nell’ambito del Fuori Bif&st, per raccontare il valore del cibo come identità, sostenibilità e futuro.

Promossa da Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nell’ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, con il coinvolgimento di partner istituzionali e culturali.

Bari

Mercoledì 25 marzo

L’evento si articola in due momenti:

Sessione mattutina presso il Teatro AncheCinema

dalle 11:00 alle 13:00

Proiezione del cortometraggio

Sessione serale

Camera di Commercio – Sala “Ambrosi”, Corso Cavour 2

dalle 18:00 alle 22:00

Proiezione del cortometraggio

Panel con esperti di qualità agroalimentare ed educazione alimentare

Un’occasione di confronto sulle politiche del cibo e sulla valorizzazione dell’identità rurale della Regione Puglia.

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𝟱𝟬 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗗𝗜 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢𝗖𝗥𝗢𝗡𝗔𝗖𝗛𝗘 di Michele Salomone

Storie, filmati e ricordi in compagnia di ospiti speciali

Conducono Antonio Stornaiolo e Max Boccasile

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INSIDE JOLLY | VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

AncheCinema presenta nell’ambito del FuoriBif&st “Inside Jolly”, un’esperienza VR che offre agli appassionati di cinema e agli amanti della cultura l’occasione di rivivere la magia delle sale cinematografiche d’altri tempi. I partecipanti, attraverso un visore, saranno avvolti dalla storia del Jolly attraverso proiezioni iconiche, creando un ponte tra il passato e il futuro del cinema e della cultura in città.

L’ex Cinema Jolly di via Sagarriga Visconti 222 è stato lo storico cinema d’essai del centro di Bari, che AncheCinema ha riaperto dopo 31 anni di chiusura, organizzando una mostra nel 2024.

AncheCinema, a seguito di una lunga trattativa iniziata nel 2018, ha acquisito il Jolly con l’obiettivo di una radicale riqualificazione che trasformerà l’edificio in un innovativo centro di produzione multidisciplinare e polifunzionale.

Il Jolly, una volta completata la trasformazione, diventerà un centro di produzione all’avanguardia che sarà anche cinema, teatro, avrà al suo interno un grande studio di registrazione, sale prove e un’arena estiva, contribuendo così a dare alla città un nuovo luogo di cultura, formazione e intrattenimento.

La riqualificazione del Jolly sarà realizzata nel rispetto delle architetture e della storia quasi centenaria dell’edificio, attraverso un dialogo virtuoso tra passato e futuro che regalerà una nuova identità agli spazi, in maniera analoga a quanto sta accadendo a pochi passi dal Jolly, nel Teatro Polifunzionale AncheCinema di C.so Italia 112, una volta Teatro dei Ferrovieri, poi Lucciola e successivamente Royal.

merc 𝟮𝟱 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 | ore 9.00-13.00 | 17.30-20.30

sab 𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 | ore 9.00-20.00

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Secondo e terzo appuntamento della rassegna 𝗔 𝗦𝗨𝗗 del Bif&st Bari International Film&TV Festival in programma al Teatro AncheCinema

giovedì 26 marzo | ore 18.00

Il secondo appuntamento è dedicato a una figura fondamentale e a lungo tempo dimenticata, del cinema italiano: Elvira Notari. In programma il film ‘𝗔 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗢𝗧𝗧𝗘 , uno dei rari esempi sopravvissuti della sua produzione, musicato dal vivo in una suggestiva performance, e affiancato dal documentario 𝗘𝗟𝗩𝗜𝗥𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗔𝗥𝗜. 𝗢𝗟𝗧𝗥𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢 di Valerio Ciraci, che ricostruisce la straordinaria vicenda artistica della prima regista donna del cinema italiano, anche lei legata idealmente a questo filo “meridiano”, in quanto originaria di Salerno.

venerdì 27 marzo | ore 18.00

Il terzo appuntamento è dedicato allo sport e al racconto di una figura amatissima del calcio italiano con 𝗜𝗚𝗢𝗥. 𝗟’𝗘𝗥𝗢𝗘 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 di Luca Dal Canto. Il documentario che ripercorre la carriera e la personalità di Igor Protti attraverso testimonianze e ricordi di compagni di squadra e protagonisti del calcio italiano. Protti è una figura che ha avuto un peso importante anche nella memoria sportiva e culturale della città di Bari, dove è rimasto nel cuore dei tifosi come uno dei protagonisti più amati della storia recente del calcio locale.

Tre appuntamenti diversi tra loro, ma uniti da uno stesso spirito: raccontare storie, memorie e identità che nascono dal Sud.

Ciascuna proiezione sarà accompagnata da un incontro con i registi e i protagonisti dei film.

Ultimi biglietti disponibili su Vivaticket e al botteghino | Biglietto 3€ + prevendita

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Il Club delle imprese per la cultura di Confindustria Bari e BAT, nell’ambito del Bif&st Bari International Film&TV Festival, in collaborazione con ANCE Bari e BAT e Premio Film Impresa, porta sullo schermo del Teatro AncheCinema una selezione di corti d’impresa che mettono in dialogo esperienze nazionali e territoriali, mostrando come il linguaggio cinematografico possa rendere visibili identità, valori e visione delle organizzazioni. Un’occasione per guardare l’impresa da una prospettiva diversa: non solo come luogo di produzione, ma come spazio di cultura, storie e significati.

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AncheCinema, nell’ambito di Bari Visual Station e del FuoriBif&st presenta

LIBERTÀ

Ritratto di un quartiere | Mostra fotografica di Giacomo Pepe

“Libertà è un mosaico di volti, storie, accenti e sguardi che vengono da lontano e che, qui, si intrecciano. Libertà è confusione e vitalità, ferite e rinascite. È degrado e poesia, violenza e abbracci, domande aperte e risposte in attesa, bellezza decadente.

È un quartiere ai margini, dove le vetrine vuote e i negozi sbarrati restituiscono malinconia. Ma è anche un luogo di resistenza silenziosa, dove piccole realtà coraggiose continuano a respirare, a sognare, a costruire. Dove cittadini e cittadine, lontani dai riflettori, si organizzano, lottano, tengono insieme i pezzi e immaginano un domani possibile”.

Francesca Palumbo

I 30 scatti in mostra sono parte di un più ampio progetto fotografico di Giacomo Pepe relativo al quartiere Libertà, il più popoloso e multietnico della città di Bari. Il lavoro, partito a gennaio del 2023, e tutt’ora in corso visto anche che, come sostiene l’autore, non si finisce mai di raccontare un territorio, considerando che il fattore tempo è quello che realmente distingue un narratore da un reporter. Si articola attraverso l’alternanza di ritratti di persone del quartiere e di scatti relativi a paesaggio urbano, dettagli e interni.

I riferimenti dell’autore passano da maestri internazionali quali Alec Soth, Jesse Lens, Larry Towell con i loro lavori sulle comunità a fotografi italiani quali Aldo Feroce e Fabio Moscatelli, che con i loro scatti hanno raccontato le realtà di Corviale e Tor Bella Monaca a Roma.

𝗚𝗜𝗔𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗣𝗘𝗣𝗘

Ingegnere nato a Bari, lavora nel settore del restauro dei Beni Monumentali, appassionato di fotografia da sempre. Non ricerca l’immagine tecnicamente perfetta, bensì un’immagine che abbia una composizione non banale, che emozioni e che, soprattutto, racconti.

Il genere nel quale è più a suo agio è la street photography, ma ha all’attivo anche progetti e mostre che si inseriscono nell’ambito della “urban exploration”, visto l’interesse che nutre verso la luce e la sua interazione con gli spazi, nonché reportage fotografici realizzati in numerose parti del mondo. Da un paio d’anni a questa parte il suo obiettivo si è spostato sul racconto fotografico.

Ultime mostre personali: “Dentro gli spazi”, con immagini della Ex Manifattura tabacchi prima dei lavori di restauro, e Marea che racconta il ritorno in porto dei pescherecci di Mola di Bari

Prossimi giorni e orari di apertura della mostra:

mar 24 marzo | 9.00-13.00 | 15.00-18.00

merc 25 marzo | 9.00-13.00 | 17.30-20.30

gio 26 marzo | 9.00-13.00 | 15.00-18.00

ven 27 marzo | 9.00-13.00 | 17.30-20.30

sab 28 marzo | 9.00-13.00 | 18.00-20.30 INGRESSO GRATUITO

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AncheCinema e Intermezzo presentano, nell’ambito del FuoriBif&st,

FUORICAMPO, una rassegna dedicata al cinema breve pugliese contemporaneo, pensata per valorizzare autori e opere legate al territorio, portando in primo piano sguardi originali e linguaggi cinematografici innovativi.

Attraverso una selezione attenta e rappresentativa, FUORICAMPO costruisce un dialogo tra cinema indipendente, pubblico e realtà produttive locali, contribuendo a rafforzare e raccontare l’identità culturale della Puglia contemporanea.

Direzione artistica: Enrico Acciani e Rocco Anelli

Inserito tra gli appuntamenti del FuoriBif&st, l’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il cinema breve pugliese, offrendo una vetrina a registi e autori del territorio che negli ultimi anni stanno contribuendo in modo significativo alla crescita del panorama audiovisivo regionale.

La Puglia si conferma infatti una delle realtà più dinamiche del cinema italiano contemporaneo, grazie a una nuova generazione di filmmaker che racconta il territorio con linguaggi innovativi (dall’utilizzo etico dell’intelligenza artificiale ai , sensibilità diverse e uno sguardo capace di dialogare con il pubblico nazionale e internazionale.

Durante la mattinata verrà presentata una selezione di cortometraggi realizzati da registi pugliesi, che spaziano tra generi e forme narrative differenti: dal racconto intimista alla sperimentazione visiva, fino a storie che riflettono sulle trasformazioni sociali e culturali del presente.

I cortometraggi in programma sono:

• Sofia, di Paolo Sassanelli

• Figlio, di Giacomo Scoditti

• Il treno speciale, di Luigi Cianciaruso

• Casa di Barbie, di Gaia Bencivenga

• Distanza zero, di Pierluigi Glionna

• Occupante senza titolo, di Gabriele Armenise

• Mare contro, di Paola Verardi

• Vivremo nelle pareti, di Rocco Anelli

• Il lago, di Leonardo Mummolo

• Pocket Gun, di Francesca Fedora Redavid e Lucrezia Cargnel Mannino

• Al di là dell’ombra, di Giuseppe Gimmi

• Le sirene, di Elena Viggiano



Al termine delle proiezioni è previsto un breve Q&A con i registi e con i membri del cast e della troupe presenti in sala, creando un momento di confronto diretto tra autori e pubblico.

Con FUORICAMPO, Intermezzo e AncheCinema intendono rafforzare il dialogo tra la città di Bari e la scena cinematografica pugliese, offrendo uno spazio dedicato ai nuovi autori pugliesi e contribuendo alla diffusione della cultura del cortometraggio come luogo di sperimentazione e ricerca cinematografica.

sabato 𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 2026 | ore 11.00 del mattino

Biglietti qui:

INFO: SMS/WhatsApp: 329 649 9552 Biglietti qui: https://bit.ly/FUORICA e al botteghino del Teatro AncheCinemaINFO: SMS/WhatsApp: 329 649 9552

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Il Cinema degli Spot

Il cinema incontra i brand. E gli spot finiscono sul grande schermo. Il 28 marzo arriva Il Cinema degli Spot, la rassegna ideata e condotta dal produttore Karim Bartoletti che porta in sala alcuni dei migliori progetti internazionali tra cinema, entertainment e comunicazione. Una serata (nel calendario delle iniziative del FuoriBifest2026) per scoprire come oggi i brand non si limitano più a vendere prodotti, ma producono storie, immaginari e cultura visiva. Attraverso una selezione di opere provenienti anche dai @cannes_lions , esploreremo un territorio sempre più ibrido dove pubblicità e linguaggio cinematografico si incontrano. Un appuntamento per studenti, creativi, filmmaker e appassionati di immagini che vogliono capire come sta cambiando il modo di raccontare il mondo. 28 Marzo 2026 | ore 16:30 Evento promosso da ADCI e IDEAcademy

in collaborazione con Accademia di Belle arti di Bari Un’occasione per guardare la pubblicità… come non l’avete mai vista: al cinema.

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Gruppo Emergency Bari, in collaborazione con AncheCinema, presenta, nell’ambito del FuoriBif&st l’evento inaugurale di DIRITTI SENZA VOCE , rassegna cinematografica di film, docufilm e corti che raccontano storie di paesi in guerra, dove è presente e opera Emergency: l’intento è quello di documentare l’impatto devastante dei conflitti sui civili.

In programma la proiezione del film Il successore di Mattia Epifani , che racconta la storia di Vito Alfieri Fontana, un ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda pugliese specializzata nella progettazione e vendita di mine antiuomo.

Ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda pugliese che progetta e vende mine antiuomo, Vito Alfieri Fontana attraversa una profonda crisi esistenziale, che lo porta a mettere in discussione se stesso, il suo lavoro e i rapporti con la famiglia, in particolar modo con il padre. Una domanda lo assilla: quante vittime avrà causato la Tecnovar? La risposta assume per l’ingegnere contorni inquietanti, ma è anche il punto di partenza di un viaggio verso gli ex teatri di guerra della Bosnia ed Erzegovina, dove sono ancora attive squadre di sminatori.

La proiezione del film sarà preceduta da un aperitivo di benvenuto, previsto alle ore 20.00 .

Dopo la proiezione del film è previsto un talk

presentato da Gabriella Nencha | responsabile territoriale EMERGENCY BARI e moderato da Leonardo Palmisano | sociologo e scrittore,

al quale parteciperanno:

– Ing. Vito Alfieri Fontana

– Mattia Epifani | il regista del film

– Egeria Nalin | docente diritto internazionale Uniba

– Flavio Luperto | CDA Emergency Puglia e Basilicata



Nel foyer verrà allestita la mostra “La guerra e i diritti negati“.

sabato 𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 2026

inizio evento ore 20.30 inizio (ore 20.00 aperitivo)Biglietti qui: Biglietti qui: https://bit.ly/ILSUCCESSORE (circuito Vivaticket) e al botteghino del

𝗠𝗔𝗧𝗧𝗜𝗔 𝗘𝗣𝗜𝗙𝗔𝗡𝗜

Mattia Epifani (Lecce, 1985) è regista, operatore e montatore. Nel 2008 è assistente alla regia per il lungometraggio Fine pena mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte e nel 2010 esordisce alla regia con il documentario Rockman, che ottiene riconoscimenti in festival come l’Immaginaria Film Festival, Visioni Fuori Raccordo e il Sole Luna Film Festival. Nel 2013 dirige e produce Ubu R1e, ambientato nella casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce e interpretato dai detenuti della sezione R1. Con il documentario Il successore (2015), selezionato in diversi festival internazionali, vince il premio Cipputi al 33° Torino Film Festival. È inoltre socio della casa di produzione indipendente Muud Film e della compagnia di teatro-carcere Io Ci Provo.