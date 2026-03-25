Di seguito il comunicato:
Una sintesi dei prossimi 11 eventi Bif&st e FuoriBif&st della settimana in programma al Teatro AncheCinema di Bari (Corso Italia 112), sia promossi che ospitati da AncheCinema.
Un’iniziativa che unisce cultura e agroalimentare, nell’ambito del Fuori Bif&st, per raccontare il valore del cibo come identità, sostenibilità e futuro.
Promossa da Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, nell’ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, con il coinvolgimento di partner istituzionali e culturali.
Bari
L’evento si articola in due momenti:
dalle 11:00 alle 13:00
Proiezione del cortometraggio
Camera di Commercio – Sala “Ambrosi”, Corso Cavour 2
dalle 18:00 alle 22:00
Proiezione del cortometraggio
Panel con esperti di qualità agroalimentare ed educazione alimentare
Storie, filmati e ricordi in compagnia di ospiti speciali
Conducono Antonio Stornaiolo e Max Boccasile
mercoledì 𝟮𝟱 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 | ore 18.30🆓 Ingresso libero e gratuito senza prenotazione
“𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘦𝘭𝘦𝘣𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘳𝘦𝘪 𝘯𝘦𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢. 𝘌̀ 𝘶𝘯’𝘰𝘤𝘤𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘥 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪, 𝘢𝘴𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘨𝘩𝘪, 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳, 𝘦𝘹 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘰 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢. 𝘊𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘪 𝘪𝘮𝘮𝘢𝘨𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘰, 𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘣𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘰: 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘉𝘢𝘳𝘪. 𝘕𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘰̀ 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘯𝘰𝘯 𝘯𝘦 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘪 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘈𝘯𝘤𝘩𝘦𝘊𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘦 18:30 𝘥𝘦𝘭 25 𝘮𝘢𝘳𝘻𝘰 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘴𝘰 𝘷𝘦𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘝𝘰𝘪. 𝘓’𝘪𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘦̀ 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰…𝘴𝘰𝘳𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦! 𝘝𝘪 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰”
Michele Salomone
L’ex Cinema Jolly di via Sagarriga Visconti 222 è stato lo storico cinema d’essai del centro di Bari, che AncheCinema ha riaperto dopo 31 anni di chiusura, organizzando una mostra nel 2024.
AncheCinema, a seguito di una lunga trattativa iniziata nel 2018, ha acquisito il Jolly con l’obiettivo di una radicale riqualificazione che trasformerà l’edificio in un innovativo centro di produzione multidisciplinare e polifunzionale.
Il Jolly, una volta completata la trasformazione, diventerà un centro di produzione all’avanguardia che sarà anche cinema, teatro, avrà al suo interno un grande studio di registrazione, sale prove e un’arena estiva, contribuendo così a dare alla città un nuovo luogo di cultura, formazione e intrattenimento.
La riqualificazione del Jolly sarà realizzata nel rispetto delle architetture e della storia quasi centenaria dell’edificio, attraverso un dialogo virtuoso tra passato e futuro che regalerà una nuova identità agli spazi, in maniera analoga a quanto sta accadendo a pochi passi dal Jolly, nel Teatro Polifunzionale AncheCinema di C.so Italia 112, una volta Teatro dei Ferrovieri, poi Lucciola e successivamente Royal.
sab 𝟮𝟴 𝗠𝗔𝗥𝗭𝗢 | ore 9.00-20.00
Il secondo appuntamento è dedicato a una figura fondamentale e a lungo tempo dimenticata, del cinema italiano: Elvira Notari. In programma il film ‘𝗔 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔𝗡𝗢𝗧𝗧𝗘, uno dei rari esempi sopravvissuti della sua produzione, musicato dal vivo in una suggestiva performance, e affiancato dal documentario 𝗘𝗟𝗩𝗜𝗥𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗔𝗥𝗜. 𝗢𝗟𝗧𝗥𝗘 𝗜𝗟 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢 di Valerio Ciraci, che ricostruisce la straordinaria vicenda artistica della prima regista donna del cinema italiano, anche lei legata idealmente a questo filo “meridiano”, in quanto originaria di Salerno.
Il terzo appuntamento è dedicato allo sport e al racconto di una figura amatissima del calcio italiano con 𝗜𝗚𝗢𝗥. 𝗟’𝗘𝗥𝗢𝗘 𝗥𝗢𝗠𝗔𝗡𝗧𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 di Luca Dal Canto. Il documentario che ripercorre la carriera e la personalità di Igor Protti attraverso testimonianze e ricordi di compagni di squadra e protagonisti del calcio italiano. Protti è una figura che ha avuto un peso importante anche nella memoria sportiva e culturale della città di Bari, dove è rimasto nel cuore dei tifosi come uno dei protagonisti più amati della storia recente del calcio locale.
Tre appuntamenti diversi tra loro, ma uniti da uno stesso spirito: raccontare storie, memorie e identità che nascono dal Sud.
Il cinema come linguaggio di comunicazione
La cultura d’impresa si racconta anche attraverso il cinema.
Un’occasione per guardare l’impresa da una prospettiva diversa: non solo come luogo di produzione, ma come spazio di cultura, storie e significati.
Ingresso libero e gratuito
LIBERTÀ
Ritratto di un quartiere | Mostra fotografica di Giacomo Pepe
È un quartiere ai margini, dove le vetrine vuote e i negozi sbarrati restituiscono malinconia. Ma è anche un luogo di resistenza silenziosa, dove piccole realtà coraggiose continuano a respirare, a sognare, a costruire. Dove cittadini e cittadine, lontani dai riflettori, si organizzano, lottano, tengono insieme i pezzi e immaginano un domani possibile”.
Francesca Palumbo
Ingegnere nato a Bari, lavora nel settore del restauro dei Beni Monumentali, appassionato di fotografia da sempre. Non ricerca l’immagine tecnicamente perfetta, bensì un’immagine che abbia una composizione non banale, che emozioni e che, soprattutto, racconti.
Il genere nel quale è più a suo agio è la street photography, ma ha all’attivo anche progetti e mostre che si inseriscono nell’ambito della “urban exploration”, visto l’interesse che nutre verso la luce e la sua interazione con gli spazi, nonché reportage fotografici realizzati in numerose parti del mondo. Da un paio d’anni a questa parte il suo obiettivo si è spostato sul racconto fotografico.
Ultime mostre personali: “Dentro gli spazi”, con immagini della Ex Manifattura tabacchi prima dei lavori di restauro, e Marea che racconta il ritorno in porto dei pescherecci di Mola di Bari
mar 24 marzo | 9.00-13.00 | 15.00-18.00
merc 25 marzo | 9.00-13.00 | 17.30-20.30
gio 26 marzo | 9.00-13.00 | 15.00-18.00
ven 27 marzo | 9.00-13.00 | 17.30-20.30
sab 28 marzo | 9.00-13.00 | 18.00-20.30INGRESSO GRATUITO
Direzione artistica: Enrico Acciani e Rocco Anelli
Durante la mattinata verrà presentata una selezione di cortometraggi realizzati da registi pugliesi, che spaziano tra generi e forme narrative differenti: dal racconto intimista alla sperimentazione visiva, fino a storie che riflettono sulle trasformazioni sociali e culturali del presente.
• Sofia, di Paolo Sassanelli
• Figlio, di Giacomo Scoditti
• Il treno speciale, di Luigi Cianciaruso
• Casa di Barbie, di Gaia Bencivenga
• Distanza zero, di Pierluigi Glionna
• Occupante senza titolo, di Gabriele Armenise
• Mare contro, di Paola Verardi
• Vivremo nelle pareti, di Rocco Anelli
• Il lago, di Leonardo Mummolo
• Pocket Gun, di Francesca Fedora Redavid e Lucrezia Cargnel Mannino
• Al di là dell’ombra, di Giuseppe Gimmi
• Le sirene, di Elena Viggiano
Al termine delle proiezioni è previsto un breve Q&A con i registi e con i membri del cast e della troupe presenti in sala, creando un momento di confronto diretto tra autori e pubblico.
Biglietti qui: https://bit.ly/FUORICA e al botteghino del Teatro AncheCinema
INFO: SMS/WhatsApp: 329 649 9552
Il cinema incontra i brand. E gli spot finiscono sul grande schermo.
Il 28 marzo arriva Il Cinema degli Spot, la rassegna ideata e condotta dal produttore Karim Bartoletti che porta in sala alcuni dei migliori progetti internazionali tra cinema, entertainment e comunicazione.
Una serata (nel calendario delle iniziative del FuoriBifest2026) per scoprire come oggi i brand non si limitano più a vendere prodotti, ma producono storie, immaginari e cultura visiva.
Attraverso una selezione di opere provenienti anche dai @cannes_lions , esploreremo un territorio sempre più ibrido dove pubblicità e linguaggio cinematografico si incontrano.
Un appuntamento per studenti, creativi, filmmaker e appassionati di immagini che vogliono capire come sta cambiando il modo di raccontare il mondo.
28 Marzo 2026 | ore 16:30
Evento promosso da ADCI e IDEAcademy
in collaborazione con Accademia di Belle arti di Bari
Un’occasione per guardare la pubblicità… come non l’avete mai vista: al cinema.
In programma la proiezione del film Il successore di Mattia Epifani, che racconta la storia di Vito Alfieri Fontana, un ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda pugliese specializzata nella progettazione e vendita di mine antiuomo.
Ingegnere ed ex proprietario della Tecnovar, azienda pugliese che progetta e vende mine antiuomo, Vito Alfieri Fontana attraversa una profonda crisi esistenziale, che lo porta a mettere in discussione se stesso, il suo lavoro e i rapporti con la famiglia, in particolar modo con il padre. Una domanda lo assilla: quante vittime avrà causato la Tecnovar? La risposta assume per l’ingegnere contorni inquietanti, ma è anche il punto di partenza di un viaggio verso gli ex teatri di guerra della Bosnia ed Erzegovina, dove sono ancora attive squadre di sminatori.
presentato da Gabriella Nencha | responsabile territoriale EMERGENCY BARI e moderato da Leonardo Palmisano | sociologo e scrittore,
al quale parteciperanno:
– Ing. Vito Alfieri Fontana
– Mattia Epifani | il regista del film
– Egeria Nalin | docente diritto internazionale Uniba
– Flavio Luperto | CDA Emergency Puglia e Basilicata
Nel foyer verrà allestita la mostra “La guerra e i diritti negati“.
inizio evento ore 20.30 inizio (ore 20.00 aperitivo)Biglietti qui: https://bit.ly/ILSUCCESSORE (circuito Vivaticket) e al botteghino del
Mattia Epifani (Lecce, 1985) è regista, operatore e montatore. Nel 2008 è assistente alla regia per il lungometraggio Fine pena mai di Davide Barletti e Lorenzo Conte e nel 2010 esordisce alla regia con il documentario Rockman, che ottiene riconoscimenti in festival come l’Immaginaria Film Festival, Visioni Fuori Raccordo e il Sole Luna Film Festival. Nel 2013 dirige e produce Ubu R1e, ambientato nella casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce e interpretato dai detenuti della sezione R1. Con il documentario Il successore (2015), selezionato in diversi festival internazionali, vince il premio Cipputi al 33° Torino Film Festival. È inoltre socio della casa di produzione indipendente Muud Film e della compagnia di teatro-carcere Io Ci Provo.
Vuoi rendere credibili le tue scene d’azione e lavorare nel cinema di genere in modo professionale?
Il 28 marzo 2026 in occasione del FuoriBif&st vi presentiamo ACTION FRAME.
Un laboratorio pratico con Romeo stunt e Marco Lascari Stunt, stunt performer di Stunt_unit da Guinness World Record e che hanno partecipato a produzioni internazionali.
• Coreografia e reazioni realistiche
• Regia di una scena di combattimento
• Relazione tra azione e macchina da presa
• Sicurezza sul set
• Nozioni fondamentali sul contratto di lavoro nel reparto action
Formazione concreta.
– Attestato firmato da stunt coordinator e regista
– Scena d’azione professionale per il tuo showreel
– Foto e video backstage per i social
– Contatti con stunt internazionali
– Membership card digitale per prossimi workshop
28 Marzo | ore 9.00-19.00