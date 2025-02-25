Di seguito un comunicato diffuso dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti:

Si terrà a Foggia, martedì 25 febbraio 2025, una preziosa opportunità di incontro e riflessione sulla musica come strumento di inclusione. A partire dalle ore 17.00, nella Sala Fedora del Teatro ‘Umberto Giordano’, in Piazza Cesare Battisti, nell’ambito del progetto “Illuminiamo le Note”, si svolgerà l’evento intitolato “Il Braille e la musica: l’inclusione delle persone con disabilità visiva attraverso la formazione musicale”, un’iniziativa di grande valore che coinvolge tutti i Conservatori della Puglia, con l’obiettivo principale di garantire un accesso senza barriere alla formazione musicale per le persone con disabilità visiva.

“Illuminiamo le Note” è un progetto sperimentale, primo nel suo genere in Italia, finanziato dalla Regione Puglia , fortemente voluto dall’Assessorato Regionale all’Istruzione, co-progettato e realizzato in sinergia con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Puglia e l’ I.Ri.Fo.R Puglia (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), con il coinvolgimento di tutti i Conservatori pugliesi che hanno collaborato attivamente per offrire percorsi formativi accessibili, accoglienti e inclusivi agli studenti con disabilità visiva messi così in condizione di esprimere appieno il proprio talento musicale.

Il seminario di Foggia rappresenta un momento di approfondimento sul ruolo fondamentale del Braille nella formazione musicale e sulle metodologie didattiche che permettono agli studenti ciechi o ipovedenti di apprendere e suonare al pari degli altri. Sarà anche l’occasione per celebrare la musica come linguaggio universale, capace di creare ponti e di offrire nuove opportunità.

All’evento sarà presente: Sebastiano Leo assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Silvia Pellegrini direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Maria Aida Episcopo sindaca di Foggia, Antonio Giampietro Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, Raffaella Lamacchia dirigente della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, Agata Rodi funzionaria della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia, Alice Amatore assessora alla Cultura del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio assessora al Welfare del Comune di Foggia, Paolo Lacorte presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Consiglio Regionale Pugliese, Franco De Feo docente per la formazione del progetto “Illuminiamo le Note” e Michele Gioiosa referente per il progetto del Conservatorio di musica “Umberto Giordano”.

L’evento sarà arricchito da momenti musicali a cura dell’Orchestra da Camera “Accademia dei Cinque Reali Siti”.

Ospitato dall’Associazione “Amici della Musica” questo appuntamento rappresenta un’opportunità straordinaria per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura dell’inclusione attraverso la musica.

“Illuminiamo le Note” si conferma un progetto di straordinario valore, un percorso da consolidare che ha reso i Conservatori pugliesi spazi di uguaglianza, dimostrando che la musica è un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e abbracciare tutte e tutti.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.