Si gioca Lecce-Inter oggi (ore 18) per il campionato di calcio di serie A. I salentini affrontano la capolista che ha vinto le ultime sette partite consecutivamente.
Serie C girone C: tra le gare odierne Casertana-Brindisi (ore 18,30) e Latina-Audace Cerignola (ore 20,45).
In serie D girone H si affrontano in questa giornata Casarano-Martina (mercoledì 28 febbraio) ovvero la quarta in classifica ospita la seconda, e Nardò-Team Altamura (oggi alle 14,30) cioè la prima in casa della terza. Tra le altre partite odierne Bitonto-Matera, Fidelis Andria-Città di Fasano, Gelbison-Barletta, Gravina on Puglia-Angri, Manfredonia-Città di Gallipoli.