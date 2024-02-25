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Lecce-Inter, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio: nel girone delle pugliesi due partite fra le prime quattro

25 Febbraio 2024
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Si gioca Lecce-Inter oggi (ore 18) per il campionato di calcio di serie A. I salentini affrontano la capolista che ha vinto le ultime sette partite consecutivamente.

Serie C girone C: tra le gare odierne Casertana-Brindisi (ore 18,30) e Latina-Audace Cerignola (ore 20,45).

In serie D girone H si affrontano in questa giornata Casarano-Martina (mercoledì 28 febbraio) ovvero la quarta in classifica ospita la seconda, e Nardò-Team Altamura (oggi alle 14,30) cioè la prima in casa della terza. Tra le altre partite odierne Bitonto-Matera, Fidelis Andria-Città di Fasano, Gelbison-Barletta, Gravina on Puglia-Angri, Manfredonia-Città di Gallipoli.

 

 

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