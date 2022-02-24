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Solidarietà agli studenti ucraini dai rettori delle università pugliesi Dopo l'invasione russa

25 Febbraio 2022
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Di seguito il comunicato:

A seguito dei fatti drammatici di guerra che in queste ore stanno coinvolgendo e sconvolgendo lo stato indipendente dell’Ucraina, i Rettori delle Università della Regione Puglia, esprimono partecipata solidarietà e vicinanza agli studenti, ricercatori e collettività ucraina presente nei rispettivi atenei e chiede a gran voce alla comunità internazionale di adoperarsi con urgenza per l’immediata cessazione delle ostilità.

 

Università di Bari, Aldo Moro – Stefano Bronzini

Università del Salento – Fabio Pollice

Politecnico di Bari – Francesco Cupertino

Università di Foggia – Pierpaolo Limone

LUM – Libera Università Mediterranea – Antonello Garzoni

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