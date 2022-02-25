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Puglia, maltempo: allerta per neve, grandine, temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

25 Febbraio 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 26 febbraio, per 24-36 ore. Si prevedono “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia centrale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, locali grandinate, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento; Nevicate: al di sopra di 500-700 m, in abbassamento fino a 200-300 m con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti su Puglia settentrionale; Vento: da forti a burrasca settentrionali su Puglia centro-settentrionale, con rinforzi di burrasca forte su settori costieri.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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