Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Un appuntamento stra|ordinario con proiezioni, percorsi espositivi, performance, video installazioni e una festa pazza: sabato 25 gennaio (ingresso 5 euro | info e programma cinemadelreale.it) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita una speciale Notte di Cinema del reale e dell’irreale. Dedicata al tema della Pace, sarà una notte di “resistenza autoprodotta” con il cinema del reale più spericolato, inventivo e aperto agli sconfinamenti dei generi. Da segnalare il documentario “No other land“, fresco di candidatura come miglior documentario ai Premi Oscar 2025, del collettivo palestinese-israeliano formato da Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor, e “Real” di Adele Tulli. Inoltre, in proiezione una lunga e sostanzialmente inedita intervista a John Lennon e Yoko Ono, realizzata durante il bed-in per la pace a Montreal del 1966 e un omaggio a David Lynch, visionario regista scomparso pochi giorni fa. Durante la serata saranno presentati i progetti “Le immagini oltre le immagini” dell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, Melpignano, e Castrignano de’ Greci e “Il cielo sopra Brindisi” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, entrambi vincitori del bando “Cinema e Immagini per la Scuola“, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il pubblico potrà visitare la mostra “Viaggi nelle terre del rimorso“, un racconto del tarantismo attraverso immagini fotografiche, documenti editoriali e riletture contemporanee, allestita nella Sala Tabaccaia del Castello. Dalle 23:00 al via la Festa della Festa con le performance di Alister Victoria e Billie Kill di Queer Market Show e il dj set con Disko Venganza, sempre del collettivo Queer Market Show, e Radar Jamming, progetto di Giacomo Greco, fondatore degli Inude e produttore nella scena indipendente italiana. Il ticket per l’evento (5 euro) si può acquistare al botteghino fino ad esaurimento posti. Per sostenere la festa è attiva una campagna crowdfunding sul sito gogetfunding.com. Info e programma cinemadelreale.it.

UNA COMUNITÀ CREATIVA

«In attesa di avere risposte certe da parte delle istituzioni pubbliche (Regione Puglia e Apulia Film Commission) in merito al sostegno ai festival di Apulia Cinefestival Network, abbiamo scelto di completare l’edizione 2024 della Festa del Cinema del reale con un appuntamento invernale per incontrare il nostro pubblico, una comunità creativa che ogni anno si ritrova per vivere e partecipare a un evento coinvolgente e originale che nell’arco di venti edizioni è sempre stato capace di inventare e reinventarsi», precisano gli organizzatori. Quella con il pubblico è una relazione che si fonda sullo stretto legame fra lo staff, i volontari, gli abitanti del borgo e la comunità del Castello volante di Corigliano d’Otranto, che ogni anno viene coinvolta attivamente in un processo di co-creazione della Festa.

LA PACE E LA BANDIERA BIANCA

«Pace è una parola che ha perso significato, una parola che si nasconde dietro innumerevoli immagini di violenza e distruzione. Pace è la parola scelta per questa Notte speciale, una parola oggi incredibilmente sovversiva e divisiva, una parola di cui riappropriarsi per generare nuove idee ed energie. Pace è una parola che indica un cammino e un motivo per non vivere in un mondo senza umanità», sottolinea il direttore artistico Paolo Pisanelli. Anche per questa prima edizione invernale, sulla torre del Castello Volante sventolerà una bandiera bianca: un simbolo dell’Invisibile che è il tema portante della Festa. L’invisibile di chi è oppresso dalle guerre, dai genocidi che si consumano nel mondo sotto gli occhi di tuttə, di chi si sente incapace di opporsi al clima di incertezze globali, di chi vuole ritrovarsi in una visione comune e in un ideale di mondo da ripensare nella cura delle relazioni. L’invisibile di corpi, storie, identità che troppo spesso non vengono viste e che nella partecipazione al rito collettivo della Festa si liberano, diventano visibili, presenti, si rigenerano, si sostengono. «La bandiera bianca è anche il segno di una resa invincibile di chi crede nel lavoro culturale ma non ha più risorse e tempo necessario per programmare e organizzare questa seconda parte della ventunesima edizione della Festa di Cinema del reale e dell’irreale, che si realizza senza certezza di risorse e senza le condizioni per lavorare con serenità. Scegliamo ancora una volta di rischiare, ma chiediamo con forza rispetto per i lavoratori del settore culturale», conclude Paolo Pisanelli.

IL PROGRAMMA

Nella Sala Cavallerizza del Castello Volante le proiezioni prenderanno il via alle 17:15 con “L’uomo che piantava gli alberi” di Frédéric Back, vincitore del Premio Oscar nel 1988 come miglior cortometraggio animato. Alle 17:45 sullo schermo “Il discorso all’umanità“, estratto dal film “Il Grande dittatore” di Charlie Chaplin. Alle 18:00 la presentazione dei progetti “Le immagini oltre le immagini” dell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, Melpignano, e Castrignano de’ Greci e “Il cielo sopra Brindisi” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, entrambi vincitori del bando “Cinema e Immagini per la Scuola“, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito. A seguire la proiezione del video realizzato dalle studentesse e dagli studenti partecipanti al Laboratorio di Animazione Cromatica di Home Movies condotto da Mirco Santi, sempre nell’ambito dei due progetti, disponibile nel corso della serata anche nella Sala Medievale. Il percorso coniuga l’espressività e la creatività di bambini e ragazzi agli elementi base della proiezione cinematografica: luce e buio, trasporto meccanico e rumore del proiettore. Dipingere sulla pellicola per scoprire la magia del cinema e la fisicità della materia che diventa colore, emozione, ritmo, partecipazione. Dalle 18:30 spazio ai cortometraggi “Uniti per la pace” di Carlo Pascucci con musiche di Guglielmo Pagnozzi, girato in occasione di una manifestazione organizzata nel marzo 1966 a Roma dal Comitato per la pace e la libertà nel Vietnam, “Un giorno di pace” di Emergency e l’attesissimo “John Lennon e Yoko Ono Bed-in“. Una pellicola 16mm originale del 1966, mai mostrata integralmente (disponibile come videoinstallazione durante la serata), di un’intervista di circa 20 minuti durante il bed-in per la pace a Montreal. Il genio creativo e la grande capacità di comunicare di John e Yoko per ispirare e scuotere le persone di tutto il mondo. Alle 19:15 il documentario Real di Adele Tulli, un viaggio visionario e coinvolgente, dentro al mondo disincarnato della rete. Alle 20:45 un omaggio a David Lynch, regista visionario, misterioso e immaginifico che ha ispirato generazioni di amanti del cinema. Alle 21:15 sarà proiettato “No other land” del collettivo palestinese-israeliano formato da Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal e Rachel Szor, che ha ottenuto una nomination agli Oscar 2025 nella categoria miglior documentario e che mostra la distruzione di Masafer Yatta, nella Cisgiordania occupata, da parte dei soldati israeliani. Dalle 23:00 al via la Festa della Festa con le performance di Alister Victoria e Billie Kill insieme al dj set con Disko Venganza del collettivo Queer Market Show, e Radar Jamming, progetto di Giacomo Greco, fondatore degli Inude e produttore nella scena indipendente italiana.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Festa di Cinema del reale e dell’irreale proseguirà nei giorni successivi con due appuntamenti di cinema e incontri a Lecce e a Cursi. Giovedì 30 gennaio (ore 18.30 | ingresso libero) alle Officine Culturali Ergot di Lecce, in collaborazione con 73100Gaya, il regista Paolo Pisanelli presenterà il documentario “Roma A.D. 000 – Nel nome dell’orgoglio“. L’8 luglio 2000, durante il Giubileo, a Roma si tiene il World Gay Pride, uno dei più grandi raduni gay visti in Italia. Roma A.D.000 fotografa i giorni di tensione vissuti da una città che stava per essere invasa da migliaia di gay, lesbiche, transgender, bisessuali provenienti da tutto il mondo. E dopo poco seguiti da migliaia e migliaia di papa-boys e pellegrini. È un film sulla crisi politica, religiosa, sociale che questo avvenimento ha determinato, partendo da Roma, fino a diventare un “caso” nazionale ed internazionale.



Domenica 2 febbraio (ore 18:00 | ingresso libero) nella sale di Palazzo De Donno a Cursi, in collaborazione con Ecomuseo della Pietra Leccese, si celebrerà il Giorno della Memoria ponendo lo sguardo su tutto ciò che quotidianamente succede attorno a noi che non può lasciarci indifferenti. Memoria non vuol dire solo ricordare gli orrori del passato ma è accendere un faro costante sulle violenze e le ingiustizie dei nostri tempi. Memoria è un atto quotidiano, è una pratica, un sentire che va coltivato. La serata sarà dedicata a tutte le guerre e i genocidi che accadono oggi, in territori vicini e lontani, che ci riguardano e non possono lasciarci indifferenti. Il frantoio ipogeo accoglierà la mostra Unmute Gaza e la videoinstallazione BEAT di Paolo Pisanelli e Matteo Gherardini.

LA FESTA DI CINEMA DEL REALE E DELL’IRREALE

Il progetto è ideato e prodotto da Big Sur, OfficinaVisioni e associazione Cinema del reale, con la direzione artistica di Paolo Pisanelli e la direzione creativa di Francesco Maggiore, con il supporto del Comune di Corigliano d’Otranto, del Castello Volante e la preziosa collaborazione di CoolClub, Multiservice Eco, Info Point e Pro Loco di Corigliano d’Otranto. L’evento rientra all’interno dei progetti “Le immagini oltre le immagini” dell’Istituto Comprensivo Corigliano d’Otranto Melpignano Castrignano de’ Greci e “Il Cielo sopra Brindisi” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, finanziati dal bando Cinema e Immagini per la Scuola del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La Festa del cinema del reale ha il sostegno di Regione Puglia e Apulia Film Commission e la collaborazione di Home Movies, Transparent, linea, Kora Center, Magma, Pro Loco di Corigliano d’Otranto, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Melpignano, Comune di Castrignano de’ Greci.