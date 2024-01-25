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Puglia: attività fisica e sportiva per salute ed integrazione sociale Protocollo d'intesa Regione-Cip

25 Gennaio 2024
piemontese pinto firma

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’attività fisica e sportiva come strumento di promozione della salute e di integrazione sociale grazie a interventi di sostegno a progetti di educazione alla salute e alla corretta alimentazione. È il primo asse delle Linee Guida per lo Sport 2022-2024 e, attorno a esso, ruota il nuovo protocollo d’intesa che è stato sottoscritto, martedì sera, tra il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Puglia, Giuseppe Pinto.

piemontese pinto premioL’intesa è stata ridefinita nei contenuti in base ai risultati degli interventi realizzati negli anni scolastici precedenti, coinvolgendo attivamente i tre Assessorati regionali allo Sport per Tutti, alla Salute e alla Mobilità, garantendo un intervento integrato interassessorile e interistituzionale al fine di presentare al mondo della scuola un’unica azione insieme al CIP.

“Dal 2017 ci impegniamo in modo molto intenso nelle scuole, in particolare con il progetto ‘Scuola, Sport e Disabilità’ che ci predisponiamo a riattivare per il sesto anno scolastico consecutivo, mobilitiamo centinaia di scuole e migliaia di ragazzi disabili e non”, ha detto il vicepresidente Piemontese, al quale il presidente Pinto ha consegnato il premio speciale “Puglia 2023”, in occasione della firma del protocollo, avvenuta ieri sera negli uffici dell’Assessorato, a Bari, in via Gentile, presente il dirigente della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport, Benny Pacifico.

Nel protocollo, Regione Puglia e CIP concordano di perseguire congiuntamente nella promozione delle attività motorie sportive scolastiche e, in particolare, nello sviluppo del Progetto “Scuola, Sport e Disabilità” per l’anno scolastico in corso, forti anche del contributo finanziario regionale di 200 mila euro.


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