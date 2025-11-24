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3 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali e vento fino a burrasca forte. Codice giallo per foggiano, Bat, Salento e tarantino Protezione civile, previsioni meteo

24 Novembre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca sui settori ionici e sulla Puglia meridionale, fino a burrasca forte sui settori appenninici; possibili mareggiate sulle coste esposte;
Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulativo generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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