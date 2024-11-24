L’Italia ha superato in finale l’Olanda grazie alle vittorie nei singolari di Berrettini e Sinner. Così la nazionale azzurra di tennis riporta da Malaga in Italia la Coppa Davis che ha vinto confermandosi campione del mondo dopo il successo dello scorso anno.

Dal tennis mondiale ai risultati calcistici delle squadre pugliesi.

Serie B: Bari-Cittadella 3-2. Pugliesi al sesto posto in classifica con 20 punti.

Serie C girone C: Audace Cerignola-Crotone 3-1, Turris-Foggia 1-2.

Serie D girone H: Angri-Virtus Francavilla Fontana 0-2, Fidelis Andria-Real Acerrana 3-0, Francavilla in Sinni-Palmese 1-3, Ischia-Gravina in Puglia 3-1, Manfredonia-Casarano 2-2, Matera-Costa d’Amalfi 4-2, Nardò-Martina 1-2, Nocerina-Città di Fasano 1-1, Ugento-Brindisi 3-0. Classifica (prime posizioni): Virtus Francavilla Fontana 28 punti, Casarano e Nocerina 27, Fidelis Andria 25; ultime posizioni: Brindisi, Costa d’Amalfi e Manfredonia 9.