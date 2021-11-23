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Premio Lucio Dalla: preselezioni per la Puglia a Bitonto l’11 dicembre Nona edizione

24 Novembre 2021
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Di seguito la comunicazione:

Premio Lucio Dalla – Regione Puglia
La Direzione di Premio Lucio Dalla comunica che ha delegato il M° Nuccio Cappiello e proprio Staff, titolare della Studi-ADM di Bitonto (BA),
https://www.studi-adm.com/ per l’organizzazione delle selezioni preliminari per la Regione Puglia presso i propri studi valide per la 9^ edizione
di Premio Lucio Dalla -prevista a Roma nei giorni 3-4-5 Marzo 2022.
La data di selezioni preliminari è prevista per Sabato 11 Dicembre 2021.

Per info e adesioni:
info@studi-adm.com – https://www.studi-adm.com/
info@premioluciodalla.eu – https://www.premioluciodalla.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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