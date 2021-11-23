Di seguito la comunicazione:



Premio Lucio Dalla – Regione Puglia

La Direzione di Premio Lucio Dalla comunica che ha delegato il M° Nuccio Cappiello e proprio Staff, titolare della Studi-ADM di Bitonto (BA),

https://www.studi-adm.com/ per l’organizzazione delle selezioni preliminari per la Regione Puglia presso i propri studi valide per la 9^ edizione

di Premio Lucio Dalla -prevista a Roma nei giorni 3-4-5 Marzo 2022.

La data di selezioni preliminari è prevista per Sabato 11 Dicembre 2021.

Per info e adesioni:

info@studi-adm.com – https://www.studi-adm.com/

info@premioluciodalla.eu – https://www.premioluciodalla.eu