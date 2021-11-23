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Bari: “C’era una nota in Puglia”, presentazione Oggi

24 Novembre 2021
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Di seguito il comunicato:

Si terrà mercoledì 24 novembre, presso la libreria “La Feltrinelli”, la presentazione di “C’era una nota in Puglia” (Besa editrice), antologia di racconti di scrittori contemporanei pugliesi.

La presentazione avrà inizio a partire dalle ore 18.00 nella sala conferenze della libreria.

Modererà l’evento Mariella Medea Sivo, curatrice del libro e autrice della prefazione.

Interverranno due scrittori, Cinzia Cognetti autrice del racconto “il peso sostenibile della fragilità” e Piero Meli autore del racconto “Eleonora” nonchè autore della foto che ha dato la copertina al libro.

L’antologia

La Puglia e la musica fanno da filo conduttore ai racconti brevi dei 21 autori che firmano questa antologia di scrittori pugliesi contemporanei a cura di Mariella Sivo.
Racconti diversi per tematiche e stili narrativi, eppure tenuti insieme come tessere di un mosaico ben armonizzato, che non stride. Il collante è la malìa dei luoghi narrati, il fascino sempre vivo di una Puglia che palpita di colori, odori, sapori e atmosfere uniche.
Una Puglia legata alle sue tradizioni, al passato, ma allo stesso tempo tenacemente proiettata verso il futuro, per rivendicare attraverso le nuove generazioni la propria voglia riscatto e di libertà.
All’interno i racconti di Antonella Caputo, Cinzia Cognetti, Giuseppe Cristaldi, Alfredo De Giovanni, Luciana De Palma, Francesco Dezio, Andrea Donaera, Fulvio Frezza, Zaccaria Gallo, Vito Introna, Rita Lopez, Federico Lotito, Francesca Malerba, Serena Mansueto, Piero Meli, Daniela Palmieri, Maria Pia Romano, Giuseppe Scaglione, Florisa Sciannamea, Irene Stolfa, Mariella Strippoli.

L’ingresso alla presentazione è gratuito e al termine ci sarà il consueto firma copie.

Posti limitati come da normativa anti covid-19.


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