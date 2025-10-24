Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “venti:
Per il giorno 23/10/2025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.
Per il giorno 24/10/2025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca, codice giallo per nord e ovest della regione Protezione civile, previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “venti: