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Puglia, maltempo: allerta vento fino a burrasca, codice giallo per nord e ovest della regione Protezione civile, previsioni meteo

24 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “venti:
Per il giorno 23/10/2025, tendenti a localmente forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca sui rilievi più alti del territorio regionale.
Per il giorno 24/10/2025, da forti a burrasca dai quadranti occidentali sui rilievi più alti del territorio regionale; localmente forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti ad attenuazione.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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