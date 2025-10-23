Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Giovedì 30 ottobre il secondo appuntamento di Racconti al bancone con: “La birra delle streghe” un viaggio trasversale tra arte, storia e letteratura per scoprire cosa lega la birra alle oscure signore della notte. Una storia di emancipazione femminile ricca di sorprese e di sviluppi inaspettati tra politica, religione, folklore e civiltà contadina.

“In questo secondo appuntamento” afferma Aristodemo Pellegrino “giocando con le suggestioni offerte dal periodo di Halloween, racconteremo con leggerezza ed ironia una pagina di storia dell’emancipazione femminile, dalle birraie casalinghe del medioevo alle locandiere del 1700; dalla caccia alle streghe sino alla Madonna Lactans”.

Racconti al bancone: sorsi di storie e di birre ha l’obiettivo di proporre dei brevi incontri informali durante i quali condividere argomenti interessanti per favorire una maggiore consapevolezza rispetto alla birra artigianale, alla sua storia e agli stili birrari. Incontri destinati agli appassionati, ai semplici curiosi e a tutti coloro i quali vogliono approcciarsi al mondo della birra artigianale in maniera semplice e diretta.

“Questi incontri” afferma Massimiliano Fioretti, birraio di Baff “rappresentano un modo divertente per ritrovarsi al bancone ad ascoltare storie affascinanti. La Tap Room diventa un luogo d’incontro e di condivisione che accoglie i partecipanti dopo la giornata lavorativa, così come avveniva nelle public house settecentesche. Un modo, dunque, per portare avanti in maniera originale una storica tradizione”

Il format, ideato da Sulle vie della Birra, progetto pioniere in Puglia e Basilicata, che dal 2019 promuove il turismo birrario e alogastronomico attraverso itinerari, degustazioni narrate, incontri, seminari, visite guidate, trova spazio all’interno de La Tap Room, locale avviato a giugno dal birrificio leccese Baff Beer, che sin dal suo avvio nel 2017 si è dimostrato attento alla valorizzazione della cultura della birra artigianale.

Conduttore delle conversazioni sarà Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto Sulle Vie della Birra, referente regionale Unionbirrai Beer Taster (UBT) per Puglia e Basilicata, beer writer, relatore e docente Unionbirrai, collaboratore alla Guida alle Birre d’Italia Slow Food, divulgatore di cultura birraria, archeologo, guida turistica abilitata, che svilupperà i differenti temi accompagnandoli con la consueta dose di ironia, leggerezza e curiosità.

Appuntamento, dunque, per giovedì 30 ottobre alle ore 20.30 presso La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce.

Dove: La Taproom Baff Beer in via Liborio Romano n. 8 a Lecce

Quando: giovedì 30 ottobre, ore 20.30

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: 3770273636 – 3295459310