Di Francesco Santoro:

Preoccupante aumento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.52 (sette giorni fa era 1.14) e oltrepassa la soglia di guardia. La terra degli ulivi fa registrare una performance peggiore di Campania (1.45), Veneto (1.50), e Toscana (1.51) collocandosi, a pari merito con l’Emilia-Romagna, al quinto posto in questa speciale graduatoria alle spalle di Valle d’Aosta (2.37), Piemonte (1.83), Umbria (1.69) e Lombardia (1.64). L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 ormai in tutte le regioni ad esclusione della Basilicata. Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità affermano che la situazione su tutto il territorio nazionale è «complessivamente e diffusamente molto grave con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose» aree. L’epidemia è in «rapido peggioramento e compatibile complessivamente- si legge nel consueto report settimanale- con un scenario di tipo 3 con rapidità di progressione maggiore in alcune regioni italiane: si riscontrano infatti valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte» del Paese. I focolai attivi sono 7.625, di cui 1.286 nuovi. «Questa diminuzione è probabilmente dovuta al forte aumento di casi per cui i servizi territoriali non hanno potuto individuare un link epidemiologico- scrivono gli esperti-. Sono stati riportati focolai nella quasi totalità delle province (106 su 107). La maggior parte di questi focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (81,7%) che al momento rappresenta un contesto di amplificazione della circolazione virale e non il reale motore dell’epidemia».