Di seguito il comunicato:

“Ruba di notte l’amore” è il nuovo singolo che Roberta Palumbo, poliedrica cantautrice pugliese, ha presentato presso il Palazzo della Cultura di Apricena e che è disponibile su yotube, spotify e sui principali digital stores.

L’evento si è svolto alla presenza dell’Amministrazione comunale di Apricena rappresentata dall’Assessore alla Cultura, Anna Maria Torelli e dal Consigliere Comunale, Carla Antonacci.

Presenti anche il Sindaco di Panni, Amedeo De Cotiis, il Presidente di Rione Popolare (Associazione di Cultura Popolare) Rocco Gesualdi, tanti musicisti e tutta la comunità-

Con “Ruba di notte l’amore” Roberta Palumbo, originaria di Apricena, ha trasformato in musica e parole la sua vita: dalla diagnosi della sclerosi multipla alla rinascita.

Un percorso introspettivo non semplice, dove sensazioni ed emozioni degli ultimi anni si sono mescolate ad esperienze e incontri unici, ma anche a momenti di raccoglimento e riflessione, immergendosi in una nuova dimensione creativa dove, dopo alcuni momenti di esitazione, ha trovato nuove idee e ispirazione per porre concretamente le basi di questo nuovo progetto.

Il risultato è un inno alla vita, alla speranza e al coraggio che la cantautrice desidera condividere con il pubblico e “che mi ha aiutato a guardare la verità dritta negli occhi, perché solo se facciamo buon uso di quello che ci accade, diventiamo davvero liberi e impariamo a gestire la paura e ad affrontare l’ignoto”, dichiara Roberta Palumbo.

“Con questa canzone vi parlerò veramente di me, questa volta in veste di cantautrice”, aggiunge l’artista: “della battaglia che vivo da 12 anni: quella con la sclerosi multipla. La musica serve anche a questo; a cercare se stessi e a non arrendersi. Una canzone nella quale, probabilmente, si rivedranno in tanti perché sono molte le battaglie da affrontare e per le quali bisogna rialzarsi. Questa è la mia canzone. Punto di arrivo e di partenza, per un viaggio nuovo dal quale io non voglio più scappare”.

Testo e musica del brano sono stati scritti da Roberta Palumbo e Nicola Giuliani. Arrangiamento e registrazione di Nicola Scagliozzi presso F.M.A. Studio, con la collaborazione dei brillanti musicisti Nando Luceri, Emanuel Castelluccia, Emanuele Filella, Lorenzo D’Erasmo.

Nel progetto musicale della cantautrice anche la new entry Francesca Scarano, bravissima violinista che ha accompagnato il live “Ruba di notte l’amore” di Roberta Palumbo che ha incantato ed emozionato il pubblico in sala con la sua voce graffiante, alternando altri intensi brani con il racconto a cuore aperto del proprio vissuto umano e professionale, attraverso messaggi motivanti che la cantautrice vuole trasmettere a tutti con la sua arte.

Questo importante progetto è stato prodotto dall’Associazione Rione Popolare e dal suo lungimirante Presidente Rocco Gesualdi nell’ambito del travolgente Ballinsé: Festival Internazionale dei balli, dei suoni, della danza e della cultura popolare che si svolge in agosto a Panni (Fg) e che ha fatto da sfondo alle riprese del video ufficiale “Ruba di notte l’amore” a cura del regista e videomaker Niki dell’Anno.

“Roberta è l’orgoglio del nostro territorio, una verta artista”, dichiara Amedeo De Cotiis, Sindaco di Panni, “Siamo fieri di far parte del suo nuovo progetto musicale. Per noi Roberta non è solo una autentica cantautrice, ma anche una cittadina onoraria di Panni. Le auguriamo di volare alto e continuare a contagiare tutti con la sua arte e gioia di vivere”.

Rocco Gesualdi, Presidente Rione Popolare: “Quest’anno il Festival internazionale Ballinsé ha avuto l’onore di poter collaborare alla realizzazione del primo brano da cantautrice di Roberta Palumbo, diventando un palcoscenico a cielo aperto per le riprese del bellissimo video che da oggi possiamo condividere e che ha coinvolto tutti: artisti e partecipanti del Ballinsè. Ringraziamo Roberta per aver creato questa magica connessione con Panni e con il Festival”.

Sponsor ufficiale Santissimo Puglia – Vini Longo – Apricena.

BIO ROBERTA PALUMBO

La cantautrice Roberta Palumbo, originaria di Apricena, trae ispirazione e si forma artisticamente facendo sue le melodie e le tecniche vocali attinte dall’importante eredità di maestri, poeti e cantastorie conterranei, come Matteo Salvatore, Antonio Piccininno e di tutti i padri cantori della tradizione popolare.

Partecipa a numerosissimi Festival in Italia e all’estero collaborando negli anni con diverse realtà musicali del territorio e non solo, come I Cantori di Carpino, stile, storia e musica alla carpinese Tour 2010-11-12, la CUM.EL.CA (Cumunia tos Ellenofono tis Calavria Unione dei Greci di Calabria), Ciccio Nucera Tour 2013-14-15 e i Mascarimirì, registrando nel lavoro discografico TAM.