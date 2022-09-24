Di seguito il comunicato:

Il Parco Archeologico di Rudiae dista da Lecce circa 3 km in direzione sud-ovest. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19’55.6″ N 18°08’46.3″ E), di fronte all’IISS Presta Columella. Per la visita (della durata di circa un’ora) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua.

Il Parco Archeologico di Rudiae dista da Lecce circa 3 km in direzione sud-ovest. L’ingresso al Parco, dotato di un parcheggio interno nell’area di Fondo Acchiatura, è situato in Via A. Mazzotta (40°19’55.6″ N 18°08’46.3″ E), di fronte all’IISS Presta Columella. Per la visita (della durata di circa un’ora) si consigliano scarpe comode, copricapo/cappellino e acqua.

LA VISITA Il percorso di visita di Rudiae prende avvio dall’area di Fondo Acchiatura. Qui è possibile visitare le strutture archeologiche messe in luce nel corso dei vecchi scavi degli anni ’50, ovvero le due strade basolate ortogonali, il luogo di culto e l’ipogeo ellenistico, al quale non è possibile accedere. Dopo aver visitato i resti archeologici di Fondo Acchiatura, il percorso prosegue sul lato nord dove un varco nel muro a secco consente un’affascinante veduta dall’alto dell’anfiteatro al quale si accede mediante una rampa di scale in acciaio situata in corrispondenza dell’ingresso sud del monumento; il sito è parzialmente fruibile anche per persone con disabilità motoria, poiché è presente un percorso semi-sterrato lungo il lato est che, attraverso una rampa in terra, permette di scendere nell’anfiteatro dall’ingresso nord. La visita, supportata dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, permetterà di scoprire tutte la fasi di vita e monumentalizzazione dell’area, a partire dall’Età messapica, quando fu realizzata la cisterna (lacus) per la raccolta delle acque meteoriche, fino ad arrivare alla costruzione dell’anfiteatro nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano. In seguito, si risale dalla rampa in terra e da lì si percorre la stradina perimetrale che consente una vista stupenda del settore ovest, dove è possibile osservare la stratificazione delle strutture del lacus, dell’anfiteatro e del muretto a secco ottocentesco, impreziosita dalla presenza degli ulivi. Oltre agli aspetti archeologici, il sito, distante dall’inquinamento acustico della città, è caratterizzato da un silenzio suggestivo, interrotto solo dal frinire delle cicale, e dagli aromi delle presenze botaniche mediterranee (timo, rucola a fiori bianchi, orchidee, ecc.), in grado di sviluppare molteplici percezioni sensoriali.

LA VISITA Il percorso di visita di Rudiae prende avvio dall’area di Fondo Acchiatura. Qui è possibile visitare le strutture archeologiche messe in luce nel corso dei vecchi scavi degli anni ’50, ovvero le due strade basolate ortogonali, il luogo di culto e l’ipogeo ellenistico, al quale non è possibile accedere. Dopo aver visitato i resti archeologici di Fondo Acchiatura, il percorso prosegue sul lato nord dove un varco nel muro a secco consente un’affascinante veduta dall’alto dell’anfiteatro al quale si accede mediante una rampa di scale in acciaio situata in corrispondenza dell’ingresso sud del monumento; il sito è parzialmente fruibile anche per persone con disabilità motoria, poiché è presente un percorso semi-sterrato lungo il lato est che, attraverso una rampa in terra, permette di scendere nell’anfiteatro dall’ingresso nord. La visita, supportata dal virtual tour su tablet e da pannelli con foto, ricostruzioni virtuali e illustrazioni grafiche, permetterà di scoprire tutte la fasi di vita e monumentalizzazione dell’area, a partire dall’Età messapica, quando fu realizzata la cisterna (lacus) per la raccolta delle acque meteoriche, fino ad arrivare alla costruzione dell’anfiteatro nei primi anni del II sec. d.C., durante il regno di Traiano. In seguito, si risale dalla rampa in terra e da lì si percorre la stradina perimetrale che consente una vista stupenda del settore ovest, dove è possibile osservare la stratificazione delle strutture del lacus, dell’anfiteatro e del muretto a secco ottocentesco, impreziosita dalla presenza degli ulivi. Oltre agli aspetti archeologici, il sito, distante dall’inquinamento acustico della città, è caratterizzato da un silenzio suggestivo, interrotto solo dal frinire delle cicale, e dagli aromi delle presenze botaniche mediterranee (timo, rucola a fiori bianchi, orchidee, ecc.), in grado di sviluppare molteplici percezioni sensoriali.

(foto: Roberto Leone)

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:



Sabato 24 e Domenica 25 Settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022 il cui tema è “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”, anche Martina Franca sarà protagonista di una serie di iniziative legate alla più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, appuntamento fisso promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico, artistico, identitario.

Il prossimo weekend anche Martina vivrà una due giorni di eventi dando vita ad un’offerta artistico-turistico-culturale estremamente varia al fine di sensibilizzare tutti alla tematica prevista.

Nel pomeriggio di Sabato e nella giornata di Domenica, i visitatori saranno accolti dalle “Guide Esperienziali”, alunni dell’IISS “Leonardo da Vinci”, in due diverse location: Villa Carmine e Chiesa SS. Trinità con annesso Antico Ospedale, sita nel centro storico, in Vico II Cavour.

Nel pomeriggio, la Coop. SocioCulturale e la Titanium Multiservice propongono nella sede centrale della Biblioteca Comunale “I. Chirulli” il laboratorio di educazione ambientale “RiciclArte” per bambini di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni e, contestualmente, presso l’oratorio della Chiesa SS.Trinità, sarà presentato il volume del professor Giovanni Liuzzi, L’Antico Ospedale di Martina e la Confraternita della Natività e Dolori di Maria Santissima.

Altrettanto ricca la giornata di domenica che vedrà ancora protagonisti i bambini, coinvolti in una passeggiata e in un laboratorio sul riciclo presso la Riserva Naturale Bosco Pianelle e, sempre nella stessa sede, nel pomeriggio, ci sarà un’escursione aperta a tutti; prevista, sempre nel pomeriggio, una passeggiata alla scoperta del Patrimonio Francescano, a cura della Parrocchia Cristo Re dei Frati Minori.

In serata, soltanto coloro che avranno effettuato prenotazione all’Info Point Martina Franca (piazza XX Settembre), potranno assistere gratuitamente al concerto L’arte della fuga di J.S. Bach, con il pianista ucraino Konstantin Lifschitz presso l’Auditorium della Fondazione “Paolo Grassi”, sarà possibile assistere gratuitamente solo previa prenotazione all’Info Point Martina Franca (piazza XX Settembre), al concerto L’arte della fuga di J.S. Bach, con il pianista ucraino Konstantin Lifschitz,.

Gli orari e i dettagli delle iniziative – alcune delle quali con prenotazione obbligatoria – sono presenti sulla locandina pubblicata sul sito del Comune di Martina Franca.

L’adesione alle Giornate Europee del Patrimonio, patrocinate dagli Assessorati all’Ambiente e alle Attività Culturali del Comune di Martina Franca, è stata fortemente sostenuta degli assessori Pasqualina Castronuovo e Carlo Dilonardo.