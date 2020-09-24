All’1,10 il sisma di magnitudo 2. Epicentro a tre chilometri di Manfredonia e a tre da Monte Sant’Angelo. All’1,14 terremoto sulla costa albanese: magnitudo 4,5.
(immagine: fonte protezione civile della Puglia)
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