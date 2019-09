Di seguito il comunicato:

Si chiama O.M.E.ST. ed è il primo corso di formazione per Operatori murari di edilizia storica che si tiene in Puglia, concepito per formare figure professionali altamente specializzate: dal trullaro al restauratore di edifici in pietra, dal costruttore di volte in muratura a quello di muretti a secco.

Promosso dal Formedil-Bari (l’ente per la formazione in edilizia del territorio creato negli anni ’70 da Ance Bari e Bat e organizzazioni provinciali dei tre sindacati edili) in collaborazione con i Comuni di Locorotondo, Alberobello, Monopoli e Castellana Grotte, il corso è finanziato dalla misura P.O. Fesr/Fse Puglia 2014 – 2020 e ha preso le mosse da alcuni evidenze: il crescente interesse turistico nei confronti di trulli, masserie e dimore rurali che caratterizzano la Murgia sud-barese e la Valle d’Itria, il conseguente boom del relativo mercato delle ristrutturazioni immobiliari e la carenza di manodopera qualificata per la perdurante difficoltà nel necessario ricambio generazionale.

Il corso, a cui si accede previo colloquio e preiscrizione entro il 28 ottobre, è rivolto a 20 giovani disoccupati tra 18 e 35 anni che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione, residenti o domiciliati in Puglia.

Presentazione tenutasi questa mattina al Comune di Locorotondo (foto, da sinistra: l’arch. Domenica Labbate, il presidente del Formedil-Bari Michele Matarrese, il sindaco di Locorotondo Tommaso Scatigna, il vicepresidente del Formedil-Bari Ignazio Savino e Roberto Panaro, da alcuni ritenuto uno degli ultimi mastri trullari di Alberobello)