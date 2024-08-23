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Marconia: trofeo inclusivo di biliardo Terza edizione

24 Agosto 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Pisticci:

La terza edizione del Torneo Inclusivo di Biliardo, organizzata da ASD Matera Sport Tradizionali, prende il via alle 10:00 di sabato 24 agosto, in via Cagliari a Marconia. Partecipano alla competizione atleti paralimpici provenienti da tutta Italia, tra cui Giovanni Caprara, vicecampione nazionale e tesserato ASD Matera Sport Tradizionali.

Tra il pubblico, si attendono Leopoldo Desiderio, presidente del Coni Basilicata, Gerardo Zandolino, presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Basilicata, e Matteo Trombetta, Segretario regionale Sport e Salute.

Dal 25 agosto si svolgerà il 5° Torneo Città di Marconia, con la partecipazione di 128 atleti da tutta Italia, tra cui i campioni mondiali e nazionali Andrea Quarta e Michelangelo Aniello.

Le finali del torneo si svolgeranno il 31 agosto.


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