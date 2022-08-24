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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Puglia, maltempo: allerta fino a stasera per temporali Protezione civile, previsioni meteo

24 Agosto 2022
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Allerta della protezione civile per la Puglia. Possibili temporali nell’intero territorio regionale fino alle 20. Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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