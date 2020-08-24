Di seguito il comunicato:

<<Fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi… dal film proprio!>>, è il video che Checco Zalone con il suo inconfondibile accento Made in Puglia, ha inviato a i ragazzi del Cinema America di Roma, per l’ultima serata dedicata agli appassionati di cinema all’aperto, che avrà luogo stasera a Ostia.

Un invito a non mancare, ieri sera a Ostia al Porto Turistico di Roma, dove dalle ore 21.15 a ingresso gratuito, è stato proiettato “TOLO TOLO”, film protagonista dell’ultimo appuntamento sul litorale romano de “Il Cinema in Piazza”, iniziativa a cura dell’Associazione Piccolo America.