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Checco Zalone, video per invitare ad assistere “con la mascherina” al suo film L'attore e regista pugliese al pubblico romano

24 Agosto 2020
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Di seguito il comunicato:

<<Fate i bravi, con la mascherina! E mi raccomando, distanziatevi… dal film proprio!>>, è il video che Checco Zalone con il suo inconfondibile accento Made in Puglia, ha inviato a i ragazzi del Cinema America di Roma, per l’ultima serata dedicata agli appassionati di cinema all’aperto, che avrà luogo stasera a Ostia.
Un invito a non mancare, ieri sera a Ostia al Porto Turistico di Roma, dove dalle ore 21.15 a ingresso gratuito, è stato proiettato “TOLO TOLO”, film protagonista dell’ultimo appuntamento sul litorale romano de “Il Cinema in Piazza”, iniziativa a cura dell’Associazione Piccolo America. 
Le proiezioni de “Il Cinema in Piazza” proseguiranno a Trastevere, a Piazza San Cosimato, fino alla prossima domenica 30 agosto, anche in compagnia dei tanti attesi ospiti delle ultime serate, tra cui Carlo Verdone, che sarà presente con un omaggio ad Alberto Sordi e poi Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, per la presentazione del film “The Leisure Seeker”.

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