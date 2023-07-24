Oggi nella stragrande maggioranza delle località pugliesi si sono superati i 40 gradi. Primato per Loconia, borgata di Canosa di Puglia in cui si è arrivati a 46,4 ma Grumo Appula ci è andata vicina con 46 gradi. Il timore è che domani sia ancora più caldo. Bari in codice rosso, in tema di ondate di calore, fino a mercoledì.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Castellana Grotte:



Il Comune di Castellana Grotte e le Grotte di Castellana corrono ai ripari per l’emergenza caldo fornendo ai cittadini più fragili, un posto in cui poter trovare sollievo in queste giornate di caldo estremo.

Da domani 25 luglio a giovedì 27, dalle 9 alle 10.30, gli anziani (ma anche i bambini e i disabili), verranno accolti nella Grave dove potranno partecipare a laboratori proposti dall’associazione Aleph Theatre.