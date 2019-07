Francavilla Fontana: avviso pubblico per l’uso delle palestre scolastiche

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana:

Le Associazioni, Società o Enti che operano per incrementare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa, avranno tempo sino al 5 agosto per partecipare all’Avviso Pubblico sull’utilizzo delle Palestre Scolastiche.

Per ottenere il rilascio della concessione è sufficiente compilare la modulistica facilmente reperibile sul sito www.comune.francavillafontana.br.it e inoltrarla contemporaneamente al Comune di Francavilla Fontana e alla dirigenza scolastica interessata.

Nell’istanza, oltre a dichiarare la congruità dei requisiti in possesso con quanto richiesto dall’Avviso Pubblico, bisognerà specificare il numero di utenti coinvolti, l’esatta indicazione della tipologia e i giorni e le ore nei quali sarà svolta l’attività.

Le palestre per cui è possibile produrre richiesta di concessione sono ubicate nei plessi “Oratorio della morte”, “Falcone e Borsellino”, “Virgilio”, “Montessori”, “Bilotta”, “Vittorio Veneto”, “Viale Abbadessa” e “San Francesco”.

Le convenzioni saranno valide sino alla pubblicazione del nuovo Regolamento per l’affidamento degli impianti ludico/sportivi di proprietà comunale, attualmente in fase di elaborazione, e in relazione alla disponibilità del Palazzetto dello Sport.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Scolastici Educativi.