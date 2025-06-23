Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

C’è una grande opportunità per tutte le famiglie per trascorrere gratuitamente una serie di giornate nella natura a pochi chilometri da Taranto!

Sono le attività previste nell’ambito del “Family Park”, una delle numerose esperienze outdoor in natura, tutte gratuite, organizzate in questo periodo da “La Coda di Ulisse” Ets Impresa Sociale nell’ambito di “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Gli incontri del “Family Park” si tengono presso il “Parco di Ulisse” che, situato in SP 40 snc a Massafra, a pochi chilometri da Taranto; è il primo Centro Educativo e di Interventi Assistiti con gli Animali senza animali residenziali, autorizzato dalla Regione Puglia e l’unico della provincia di Taranto.

I primi appuntamenti del “Family Park” si terranno il 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio, 13 settembre e 27 settembre. Gli appuntamenti di giugno e luglio si terranno dalle 17,30 in poi; a settembre di mattina dalle 10 alle 14.

Le attività sono rivolte a famiglie con minori disabili e loro fratelli e sorelle (siblings) a cui è dedicata la possibilità di trascorrere un intero pomeriggio di tre o più ore nella natura presso il “Parco di Ulisse”.

Nella prima parte del pomeriggio gli esperti dello staff de “La Coda di Ulisse” cureranno attività laboratoriali ludico-ricreative ed educative a misura di famiglia: zooantropologia, la casa delle api, educazione ambientale, arte e natura, wood art, tra suoni e natura, country games, giochi dimenticati e miniolimpiadi!

In seguito ci sarà prima un momento convivale e di relax all’ombra delle tensostrutture o sotto gli ulivi e, infine, un’attività ludica libera presso il parco avventura e fitness.

Nei “Family Park” sono previsti anche dei momenti di “parent training” curati da esperti professionisti del settore, come pedagogisti, psicologi e psicomotricisti, durante i quali lo staff curerà un’attività ludica-ricreativa in natura rivolta ai minori per permettere ai genitori di seguire in tranquillità il “parent trainig”.

Le attività, realizzate da una équipe multidisciplinare con professionisti altamente specializzati, si rivolgono alle famiglie dei minori iscritti al progetto BES-T e a quelli che intendono iscriversi; l’iscrizione è gratuita e consente di partecipare a numerosissime attività del progetto che si sviluppano nell’arco di tre anni.

Per la partecipazione alle attività si chiede di inviare un whatsapp al numero 3208124654 (specificare nome/i del minore/i e numero partecipanti membri della famiglia). Per info e iscrizioni gratuite scrivere a lacodadiulisse@gmail.com e a progettobestaranto@gmail.com.