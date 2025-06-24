Di seguito il comunicato:

Abbiamo inviato una richiesta formale al Ministro Foti, all’Autorità di Gestione del Piano

Nazionale Just Transition Fund, Dott. Parlangeli e all’Organismo Intermedio della Regione

Puglia, Dott. Orlando chiedendo chiarimenti urgenti sullo stato di attuazione del Piano

Esecutivo del JTF per la Provincia di Taranto.

“Ho partecipato attivamente alla redazione del regolamento in Parlamento Europeo nel 2021,

siamo a giugno 2026 e non possiamo permetterci ulteriori ritardi – dichiara D’Amato già

europarlamentare e Commissaria regionale EV/AVS.

Il territorio di Taranto ha urgente bisogno di misure concrete, trasparenti e partecipate. Ad oggi, non

risultano pubblicati né i bandi previsti né attivate le misure operative fondamentali, nonostante le

gravi criticità sociali, ambientali ed economiche attuali e che si prevedono alla luce della crisi

dell’Ex-ILVA.

“È inaccettabile che, di fronte a una sfida epocale come quella della transizione giusta, le

risorse restino bloccate nei cassetti della burocrazia. Se da un lato è ormai certo che la

vertenza Ex-ILVA porterà ad un sicuro taglio degli addetti dell’acciaieria, dall’altro non si

accelera sullo sviluppo alternativo e i relativi posti di lavoro” – incalza Gregorio Mariggiò, coportavoce provinciale.

Azione fondamentale per lo sviluppo imprenditoriale della provincia di Taranto è l’istituzione

di uno sportello territoriale a Taranto, a supporto di cittadini e imprese.

“Le comunità locali, i sindaci, gli ordini professionali e la cittadinanza attiva chiedono da

tempo l’istituzione di uno sportello territoriale a Taranto.” come approvato in un ordine del

giorno dal Consiglio Comunale uscente su mia proposta”, dichiara Antonio Lenti, Consigliere

comunale riconfermato alle ultime elezioni comunali.

Europa Verde/AVS della Provincia di Taranto sottolinea anche l’urgenza di rafforzare la capacità

amministrativa degli enti locali, condizione essenziale prevista dallo stesso Regolamento europeo,

e più volte ribadita anche nel Country Report 2024 della Commissione Europea.

Nel documento inviato si evidenzia infatti come il Piano preveda già entro il primo trimestre 2025

n.2 avvisi strategici:

• uno per il rafforzamento del personale della Regione Puglia (€ 3 milioni),

• l’altro per il supporto operativo all’Organismo Intermedio nell’attuazione del PN JTF

(€ 5 milioni).

“Vogliamo sapere con chiarezza cosa sta accadendo, quali sono i motivi dei ritardi e quali

saranno i prossimi passaggi con un crono-programma puntuale.” chiude la D’Amato.

A Taranto non servono più promesse, ma risposte concrete. La transizione giusta non può restare un

annuncio: deve diventare realtà.

on. Rosa D’Amato, Commissaria regionale di EV/Alleanza Verdi e Sinistra,

Gregorio Mariggiò, Co-portavoce provinciale EV/Alleanza Verdi e Sinistra,

Antonio Lenti, Consigliere Comunale EV/Alleanza Verdi e Sinistra