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Villa Castelli pride, prima volta: da domani Diritti Lgbtqia+

24 Giugno 2024
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Di seguito il comunicato:

Avrà inizio il 25 Giugno alle ore 19:00, presso Parco Madre Teresa di Calcutta a Villa Castelli (Br), la prima edizione di Villa Castelli Pride 2024, un evento creato per celebrare e difendere i diritti della comunità LGBTQIA+ (lesbica, gay, bisessuale, trans*, queer, intersex, asessuale) e di tutte le persone che lottano per essere accettate e rispettate.
L’evento è organizzato da Villa Castelli On Line Aps in collaborazione con Laboratorio Collettivo, Se Puede Cooperativa Sociale, Libreria Circe, Collettivo Fluo, Anpi Ceglie Messapica/Villa Castelli e patrocinato da l Comune di Villa Castelli e Assessorato alla Cultura.
In un momento storico in cui assistiamo a continui attacchi alle conquiste ottenute in termini di diritti civili e sociali, è fondamentale affermare il nostro impegno per la libertà, l’autodeterminazione, l’inclusione e l’uguaglianza per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere.
Il tema di quest’anno, “Lo stato attuale dei Diritti”, ci spinge a riflettere sulle sfide che ancora dobbiamo affrontare per garantire un pieno riconoscimento e rispetto dei diritti delle persone LGBTQIA+. Attraverso questa manifestazione vogliamo portare avanti il nostro messaggio di amore, accettazione e diversità, con la speranza di sensibilizzare e ispirare la società a un maggiore rispetto e solidarietà verso tutte le persone.
Unitevi a noi in questa giornata di celebrazione, protesta e sostegno reciproco, affinché insieme possiamo creare un mondo migliore, più inclusivo e rispettoso per tutte le persone, indipendentemente dalla loro identità di genere o orientamento sessuale.
Villa Castelli Pride è un evento dedicato all’affermazione e alla consapevolezza di sé, aperto a tutti coloro che desiderano parteciparvi nella propria identità.
Il Pride deve essere un luogo sicuro e inclusivo, dove possano essere celebrate le rivendicazioni basate sull’antifascismo, l’antirazzismo, l’antisessismo e la laicità. Deve essere un luogo che promuova la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà.
Il nostro obiettivo è promuovere spazi in cui la società possa acquisire gli strumenti necessari per superare i limiti e le prigioni imposte dal patriarcato, dal razzismo e dalle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Partendo da quest’anno, il Villa Castelli Pride prende vita e si unisce alle rivendicazioni già presenti in Puglia e in Italia, sottolineando l’importanza di ascoltare la Comunità e garantire la tutela dei diritti.
Villa Castelli Pride 2024 vi aspetta per dare voce alla nostra lotta con orgoglio!

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