Rilievi effettuati dalla polizia locale per dettagliare dinamica e cause. L’82enne stava attraversando la strada in via Canio Musacchio, nel centro urbano di Gravina in Puglia. È stato travolto da una motocicletta. L’anziano pedone è morto, il conducente del veicolo è rimasto ferito ed è stato ricoverato al “Perinei”.