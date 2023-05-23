Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

In dirittura d’arrivo il Raduno di auto storiche organizzato dall’Automotoclub Bitontino che si svolgerà dall’1 al 4 giugno prossimi e che anche quest’anno proporrà “nuovi” itinerari e gioielli architettonici, tra magiche “Masserie imbiancate” ed antichi Castelli, così tanto diffusi sul territorio regionale.

“Sulle strade della Pugliesità doc” fa parte dei 15 Eventi nazionali “selezionati” per il prestigioso …CIRCUITO TRICOLORE dell’ASI e può fregiarsi dell’alto Patrocinio dei Ministeri del Turismo e di quello della Cultura, dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) della Regione Puglia nonché dei Comuni di Taranto, Martina Franca, Ostuni e Carovigno, tutti importanti tappe del Raduno e gradita meta dei partecipanti, che potranno apprezzarne gli antichissimi Palazzi nobiliari e visitarne i caratteristici Centri Storici!

Il 1° giugno, Il ricco programma dell’Evento, che avrà come base logistica la ‘Masseria Chiancone Torricella’, prevede una sosta proprio nella vicina Martina Franca (TA) con visita all’importante Palazzo Ducale, alla Cattedrale ed agli splendidi vicoli della Città Vecchia.

Venerdì 2 giugno sarà la volta di Ostuni, la “Città Bianca”, per una mostra statica delle 50 auto d’epoca nella Villa Comunale e, per gli equipaggi partecipanti, shopping per le vie del centro storico. Nel pomeriggio, tutti in visita al Castello ‘Dentice di Frasso’ di Carovigno, tra storia e “…suoni” del passato.

In serata poi, tutti in abito a tema nella splendida ‘Masseria Mangiato’ del 1500; nell’incantevole territorio di Alberobello, per l’attesissima e simpatica …Serata Contadina!

Sabato, dedicato alla città di Taranto, con visita al Castello Aragonese ed al prestigioso “Museo Archeologico MarTa”. A seguire, interessante visita della splendida ‘Masseria Amastuola’ dove gli equipaggi partecipanti potranno apprezzare il prelibatissimo pranzo esclusivamente di prodotti tipici locali.

Domenica 4 giugno, ultimo giornata della Pugliesità, dedicata al relax nella masseria ‘Chiancone Torricella’ e la sua piscina per …tranquillità e sole, che come noto, in Puglia è particolarmente apprezzabile!!

La XXI edizione di “sulle strade della Pugliesità doc” si impreziosisce quest’anno “dell’ospitalità” di un giovane equipaggio, proveniente dalla sfortunata regione dell’Emilia Romagna, che percorrerà le strade della Puglia a bordo di una Fiat 600 del 1959 messa a disposizione dal club! Lo slogan che “Aste e Bilancieri” ha scelto è proprio: “…col cuore per l’Emilia Romagna” e con questo piccolo gesto il Club ‘Aste e Bilancieri’ in persona del suo presidente Leonardo Greco e dell’intero Consiglio Direttivo, esprime la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalla recente alluvione.

Il ringraziamento va anche ai Club Federati ASI “Cjvas I Delfini” di Taranto ed al “Veteran Club Valle d’Itria” di Martina Franca, per la fattiva collaborazione per la migliore riuscita dell’evento.

Non possono mancare i ringraziamenti alle Aziende: Tecnologie Impiantistiche, PIT-STOP Pneumatici, Farmacia Matteotti e gioielleria Nacci Milella di Bitonto, il Pastificio DIVELLA di Rutigliano, il Frantoio Oleario Griseta di Mola di Bari e il Laboratorio PIPERIS Lock Service di Giovinazzo.