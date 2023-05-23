Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

“Diritto di cittadinanza e presa in carico integrata delle persone con disturbi dello spettro autistico – Famiglie Care Giver, Rete dei Servizi Territoriali, Comunità Locale” è il tema di un confronto in programma giovedì 25 maggio alle ore 15.15 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale.

L’incontro è promosso dall’Ambito Territoriale Sociale TA/5, d’intesa con Socioculturale/Lavoro e Progresso ’93, gestore del Servizio di Assistenza Specialistica per l’Integrazione Scolastica Disabili ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

Le iscrizioni possono ancora effettuarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZlrgA3g_JUJgUmRMFEnIPFkisSQtLnIV6Z5GaOkhen6YEbA/viewform

Aprirà i lavori l’intervento della dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Martina e Dirigente dell’Ufficio di Piano Ambito Territoriale Sociale Ta/5 dottoressa Donatella Vitale. Interverranno esperti dei servizi sociosanitari, delle politiche di welfare, di psicologia, psicoterapia e neuropsichiatria infantile.