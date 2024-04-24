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Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Terremoto: lieve scossa nei pressi del lago di Lesina Magnitudo 2,5

24 Aprile 2024
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Praticamente alla stessa ora dekkeduevdi ieri, stamattina altro lieve sisma in Puglia. Nella stessa zona del foggiano. Epicentro a quattro chilometri da Lesina, molto vicino al lago. Magnitudo 2,5 registrata alle 7,25.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 


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