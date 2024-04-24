Praticamente alla stessa ora dekkeduevdi ieri, stamattina altro lieve sisma in Puglia. Nella stessa zona del foggiano. Epicentro a quattro chilometri da Lesina, molto vicino al lago. Magnitudo 2,5 registrata alle 7,25.
(immagine: tratta da ingv.it)
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