Oggi sono due mesi dall’invasione russa dell’Ucraina.
Di seguito un comunicato diffuso dal ministero dell’Interno:
Sono 100.306 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate fino a oggi in Italia, delle quali 95.680 alla frontiera e 4.626 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.
Di queste, 51.880 sono donne, 12.426 uomini e 36.000 minori.
Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.
L’incremento, rispetto a ieri, è di 518 ingressi nel territorio nazionale.