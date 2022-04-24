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Ucraini in Italia in fuga dall’invasione russa: superata quota centomila Dati diffusi dal ministero dell'Interno. Oggi due mesi dall'inizio del conflitto

24 Aprile 2022
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Oggi sono due mesi dall’invasione russa dell’Ucraina.

Di seguito un comunicato diffuso dal ministero dell’Interno:

Sono 100.306 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate fino a oggi in Italia, delle quali 95.680 alla frontiera e 4.626 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Di queste, 51.880 sono donne, 12.426 uomini e 36.000 minori.

Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

L’incremento, rispetto a ieri, è di 518 ingressi nel territorio nazionale.


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