L’Ucraina è al centro dell’attenzione nella marcia straordinaria della pace Perugia-Assisi, oggi. Ci sono anche rappresentanze dalla Puglia, come ad esempio quelle dei Comuni di Gioia del Colle e Martina Franca. Partenza alle 9.
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